Ron de Groot:"No podemos bajarnos a mitad de camino". Foto: Getty Images

El NEC Nijmegen ya ha encadenado tres victorias consecutivas, dos de ellas en Eredivisie, pero desafortunadamente no pudieron certificar su salvación a tiempo y ahora deben superar dos eliminatorias para mantenerse en la Eredivisie. Desde la llegada de Ron de Groot al banquillo el equipo aún no ha perdido, obtuvieron un valioso 1-3 en la ida ante el Emmen y tienen que rematar la faena.

El trabajo no será fácil y aún tienen que disputar una segunda eliminatoria, pero parece que el NEC ha mejorado su juego y están cerca de poder mantenerse en Eredivisie. La rueda de prensa del entrenador del NEC ha servido para conocer lo que espera de cara al encuentro de mañana y su futuro en el club.

"Queremos llevar el partido a nuestro terreno"

El partido de ida terminó con una clara victoria por 1-3 del NEC, un resultado que parece bueno y que podría ser suficiente para que los de Nijmegen alcanzen la siguiente fase. Pero de Groot no ha querido mostrarse relajado y ha dicho que: "Nosotros tenemos el objetivo de conseguir la permanencia y no podemos conformarnos con nada menos que la victoria", sin embargo ha señalado:"Las tres victorias han subido la moral de la plantilla, creen en ellos mismos y esto nos ayuda", explicaba el técnico interino del NEC.

Seguidamente fue preguntado por su posible continuidad al final de la temporada. En un primer momento intentó evitar responder a esa pregunta, pero finalmente dijo: "Mi objetivo ahora es salvar al equipo, no pienso en nada más y no estaré tranquilo hasta que no logre mi objetivo", a continuación explicó: "De aquí a final de temporada pasarán muchas cosas, pero ahora solamente estoy centrado en el partido ante el Emmen".

El NEC Nijmegen recibirá al Emmen en la vuelta de las semifinales de la eliminatoria por la permanencia. El 1-3 de la ida les es bastante favorable, pero no pueden relajarse si quieren lograr el objetivo de la salvación.