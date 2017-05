Previa Ajax - Manchester United: el sueño contra la necesidad de Champions

Google Plus

Dos escuadras se enfrentarán en Solna por razones distintas, pero con un objetivo en común: parar la sequía de títulos a nivel europeo; y si el billete para la próxima Champions está en juego, le pondrá un punto extra de emoción a una final que de por sí ya es de infarto.

Los diablos rojos accedieron a la final de Estocolmo tras eliminar al Celta de Vigo y Los Hijos de los Dioses dejaron en el camino al Olympique de Lyon. Los franceses ganaron 3-1 en el duelo de vuelta, pero habían caído por 4-1 en Ámsterdam y se quedaron por poco.

José Mourinho quiere salvar la temporada conquistando la Europa League | Foto: Manchester United

Enfrentamientos previos

Es el quinto encuentro de estos dos clubes en competición UEFA. De los últimos cuatro, cada club ganó dos.

El encuentro más reciente fue en los dieciseisavos de la UEFA Europa League 2011/12. Ashley Young y Javier Hernández anotaron en la victoria del equipo de Alex Ferguson por 0-2 en Ámsterdam. Chicharito volvió a ver portería en la vuelta, pero Aras Özbiliz y Toby Alderweireld marcaron para poner el 1-2 final. El United se clasificó igualmente.

UEFA Europa League 2011/12 | Foto: UEFA.com

Estadísticas

El Ajax ha anotado más goles que el United en su camino hacia la final: 24 por 23. No obstante, ha encajado muchos más goles: 15 del Ajax por ocho del United.

El Ajax no ha ganado en sus seis últimos partidos europeos lejos del Amsterdam ArenA: tres empates que han sido seguidos por tres derrotas.

El United no ha perdido en los diez últimos partidos europeos (siete victorias y tres empates) desde que cayó por 2-1 ante el Fenerbahçe en la fase de grupos.

El equipo holandés es el que más faltas ha cometido (236), el que más tarjetas amarillas ha recibido (45) y el que más tarjetas rojas ha recibido (cuatro) de toda la campaña en la UEFA Europa League. El United ha cometido 176 faltas y ha recibido 21 tarjetas amarillas y dos rojas.

Los Hijos de los Dioses dejaron en el camino a Les Lions | Foto: Ajax

Bosz: "Todos sueñan con finales Europeas"

"Es importante para nosotros que estamos otra vez en la final", fue lo primero que Bosz dijo en la conferencia de prensa. "En los últimos años, mucha gente pensó que era imposible que los Clubes holandeses llegaran a una final. La diferencia en el presupuesto sería demasiado grande, pero lo conseguimos juntos. Yo creo que toda Holanda está orgullosa, no sólo los aficionados del Ajax.

"Johan Cruijff estaría orgulloso de esto?", preguntó un periodista. "Es verdad que estoy inspirado por Cruijff y su visión del fútbol", respondió Bosz. "Me influenciaron en la década de 1970 cuando Rinus Michels era su entrenador. El hecho que Cruijff es recordado como el fundador de la escuela holandesa, creo que es muy importante".

El entrenador del Ajax también habló de la presión que trae una final: "No me siento presionado porque yo sólo veo posibilidades, todo el mundo está soñando con la final Europea, por lo que esta es una gran oportunidad para nosotros. Tengo una buena y joven selección. Sinkgraven también ha entrenado hoy. Nadie esta lesionado, que es bueno para tener una buena preparación ".

Bosz ve las diferencias, pero también un acuerdo claro entre el Ajax y el Manchester United: "Son dos grandes Clubes con una rica historia, ellos tienen más experiencia y un presupuesto más grande. Pero nosotros también tenemos un buen equipo, de lo contrario no estaríamos en las finales. Este será nuestro decimonoveno partido europeo de la temporada y espero que nosotros podamos mostrar esa experiencia a Estocolmo ".

Peter Bosz | Foto: Ajax

Damir Skomina dirigirá la final

Esta temporada, el árbitro de 40 años ha dirigido seis partidos de la UEFA Champions League, incluyendo el encuentro de vuelta de los cuartos de final entre Mónaco y Borussia Dortmund en Mónaco. Además, ha dirigido seis semifinales de la UEFA Champions League o de la UEFA Europa League en las últimas cinco campañas, aunque ésta será su primera final.

Skomina estará asistido por sus compatriotas Jure Praprotnik y Robert Vukan en la final de Estocolmo. El cuarto árbitro será el italiano Gianluca Rocchi y los dos árbitros asistentes adicionales, los eslovenos Matej Jug y Slavko Vinčić. El árbitro asistente reserva, el también esloveno Tomaž Klančnik, completa el equipo de arbitraje.

Damir Skomina | Foto: Getty Images

Friends Arena

El Friends Arena es un estadio multiusos con techo retráctil en el término municipal de Solna, dentro del área metropolitana de Estocolmo, Suecia. Los inquilinos principales del estadio son el AIK Estocolmo y la selección de fútbol de Suecia, que se trasladarón de su anterior estadio, el Estadio Rasunda en 2013.

El estadio se inauguró el 27 de octubre de 2012 con un macroconcierto en el que actuaron varios artistas suecos de renombre, como Roxette, Loreen o Agnes Carlsson, entre otros. El partido de fútbol inaugural fue un amistoso entre Suecia e Inglaterra el 14 de noviembre de 2012, con victoria sueca por cuatro tantos contra dos, los cuatro tantos suecos fueron obra de Ibrahimovic. Por su capacidad (50,000 espectadores), actualmente es el estadio más grande de Suecia.

Vista panorámica del Friends Arena | Foto: Wikipedia

Posibles onces iniciales

Cabe recordar que para el inicio de la Europa League, José Mourinho no consideraba importante la competición, pero al quedarse sin opciones para tentar un puesto de clasificación a la Champions League, desde la Premier, pues The Special One cambió de discurso y hasta de alineación para lograr estar en el máximo torneo de clubes de Europa en la próxima temporada.

¿Conseguirá este joven Ajax su primer título continental en 22 años o será el Manchester United de José Mourinho el que ganará el único trofeo europeo que falta en su vitrina? La final de la UEFA Europa League de 2017 lo decidirá.