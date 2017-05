Ámsterdam les forma, Manchester les convierte en estrellas

Foto: www.zlantan-online.nl

Tanto el Ajax de Ámsterdam como el Manchester United son dos de los equipos más grandes de Europa y probablemente de todo el mundo. Ambos cuentan con un extenso palmarés nacional e internacional que han cosechado a lo largo de sus más de cien años de historia gracias al buen hacer y a la calidad de sus jugadores. Los dos componentes de esta final de UEFA Europa League son los equipos más laureados de su país y la mayor parte de la culpa de estos éxitos es de sus jugadores.

Los jugadores que han pasado por alguna de las dos disciplinas han contado siempre con una alto potencial y una gran calidad. Algunos de estos jugadores no sólo han tenido el placer de vestir una de las dos elásticas, sino que han podido defender ambos escudos en un terreno de juego. En este reportaje os mostraremos algunos casos de jugadores que han podido vestir ambas camisetas.

Arnold Mühren

Arnold Mühren fue un jugador neerlandés que desarrolló su carrera como futbolista profesional entre 1970 y 1989. Arnold jugaba en la posición de mediocentro y ya desde bien pequeño destacó en las categorías inferiores del club de su ciudad natal, el Volendam.

Al poco de firmar su primer contrato como profesional, el Ajax llamó a sus puertas y el joven jugador no se lo pensó dos veces. Hizo las maletas y puso rumbo a la capital del país, donde se reencontraría con su hermano mayor Gerrie. Juntos ganaron una considerable suma de éxitos como dos ligas, una Copa de Europa y una Copa Intercontinental, entre otros títulos.

Poco después, ambos hermanos se desvincularon del Ajax. Gerrie se marchó a Sevilla para jugar en el Real Betis, y Arnold marchó rumbo a Ipswich Town, club en el cuál logró una UEFA Cup. Al año siguiente, el Manchester United obtuvo sus derechos y rápidamente se convirtió en un héroe para los Red Devils tras anotar el penalti decisivo en la final de FA Cup del 83.

Terminó retirándose en el club de sus amores, el Ajax.

Edwin Van der Sar

Leyenda. Esa será la respuesta que recibirás tanto de aficionados del Ajax como del Mancheser United al preguntarles sobre la figura del gigante portero holandés de 1'97 metros de altura.

Después de pasar por todas las ramas de las divisiones inferiores del AFC Ajax, Van der Sar llegó al primer equipo en el año 1990. Durante sus dos primeras temporadas 'calentó banquillo';, sin embargo, tras la llegada de Louis Van Gaal, recibió toda la confianza por su parte y se asentó como el cancerbero titular. Junto a jugones de la talla de Rikjaard, Kluviert, Seedorf o Litmanen, entre otros, lograron alzar la UEFA Champions League y la Copa Intercontinental.

Tras afianzarse como uno de los mejores porteros del mundo en su tierra natal, decidió poner rumbo al Calcio para enrolarse en las filas de la Juventus de Turín. Tras dos temporadas en las que rindió a un alto nivel, quiso probar suerte en la Premier League y viajó a Londres para recaer en las filas del Fulham, poseedor de uno de los campos más bonitos del mundo, Craven Cottage. Jugó cuatro temporadas en las que ganó una Copa Intertoto, al igual que con la Vecchia Signora.

Tras acabar su cuarta campaña, fue traspasado al Manchester United a cambio de dos millones de libras. Con los Red Devils alcanzó el punto álgido de su carrera al ganar cuatro ligas, tres copas, tres supercopas, una Champions y un Mundial de Clubes, además del Golden Glove de la Premier.

A día de hoy, juega en el modesto VV Noordwijk, club en el que comenzó a desatar su pasión por el deporte rey.

Jordi Cruyff

Quizá el hijo del mítico Johan Cruyff sea para muchos el gran desconocido y mediocre de esta lista.

Su paso por las filas del AFC Ajax es diferente al del resto. El eterno hijo de Johan tan solo pasó por las categorías inferiores de los Amsterdammers antes de marcharse a Barcelona por motivos laborales de su padre. Jordi no llegó a debutar jamás con el primer equipo del club que hizo grande a su padre, no tuvo esa oportunidad. No obstante, eso no le privó de jugar para ambos equipos.

Tras su marcha del FC Barcelona, recaló en las filas del Manchester United de Ferguson. Su paso por el club de Manchester estuvo marcado por las lesiones, no tuvo suerte jamás. Pese a ello, logró ganar numerosos títulos como tres ligas, tres copas, una Champions y una Intercontinental.

Tras pasar por Alavés, Espanyol o Metalurg de Donetsk, finalizó su carrera en el Valetta FC de Malta, en el cual logró el doblete en el año 2010.

Zlatan Ibrahimovic

Probablemente, el Ajax sea el club que llevó al estrellato a uno de los jugadores más carismáticos de la historia del fútbol mundial, Zlatan Ibrahimovic. Zlatan, tras tres temporadas en el Malmö, decidió probar suerte en la capital de los Países Bajos. Rápidamente, gracias a sus condiciones físicas y su hambre de victoria, comenzó a destacar considerablemente. Logró dos ligas, una copa y una Supercopa y fue además nominado al Balón de Oro por primera vez. La leyenda de Zlatan comenzaba.

Juventus e Inter de Milán fueron sus siguientes destinos, en ambos rindió a gran nivel y logró otros tantos títulos con los que rellenar sus vitrinas. Tras cinco temporadas en la Serie A, el Barça de Guardiola llamó a sus puertas. En su único año como azulgrana anotó 22 goles en 46 partidos, cifras para nada malas, sin embargo; su mala relación con el técnico Pep Guardiola hicieron que regresara a Italia, de nuevo a Milán, pero esta vez para jugar en las filas del eterno rival. Con los rossoneri cuajó dos grandes campañas hasta que fue traspasado por 20 millones de euros al PSG. Con los parisinos, desató su nivel goleador y anotó más goles que nunca. Cómo el buen vino, 'Ibracadabra' mejora con los años.

Al finalizar su contrato, llegó libre al Manchester United de Mourinho, con el que firmó por tan sólo una temporada. En esta, su primera campaña en Inglaterra ha anotado un total de 28 goles en 46 partidos, cifras escandalosas para un jugador de 35 años.