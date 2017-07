Boëtius, más pólvora para el campeón

Foto: Feyenoord Rotterdam

El Feyenoord ha hecho oficial la contratación del joven extremo derecho de 23 años Jean-Paul Boëtius. El internacional holandés firma por las tres próximas temporadas y todo apunta a que será el recambio de Berghuis en el equipo. Pese a que no es la primera vez que firma un contrato con el Feyenoord, si que es la primera vez que lo hace en la sala de juntas del estadio De Kuip dado que en su paso previo por el club, los contratos que firmó fueron en edades anteriores al fútbol profesional.

El joven holandés vuelve con la ilusión de un niño y valoró su fichaje por el club de su vida y su experiencia en el extranjero de esta manera: 'Nunca he dejado de ser un feyenoorder y estoy feliz de ser jugador de este gran equipo de nuevo. Es agradable ver un montón de caras conocidas y ser recibido con los brazos abiertos. Salí de aquí con la esperanza de desarrollar aún más mi juego y dar nuevos pasos. No ha salido como yo esperaba. Es muy decepcionante, pero no me arrepiento de ello. Soy más rico por la experiencia y más maduro, pese a que he vivido momentos duros, me han convertido en una persona más fuerte '.

Durante este duro año, tan sólo ha podido jugar ocho partidos de liga entre los dos clubes para los que ha jugado durante la temporada 2016/17. En dichos partidos no fue capaz de participar en ningún gol, no obstante; si fue capaz de hacerlo en copa con el Basel y durante los play-offs con el FC Gent. En la Swiss Cup marcó dos goles y dio una asistencia en los tres partidos que disputó. En los play-offs de la Jupiler Pro League fue capaz de anotar cuatro goles y repartir tres asistencias en diez partidos.