Lars Veldwijk ficha por el Groningen

Foto: @fcgroningen

El Groningen ha hecho oficial la llegada de Lars Veldwijk, el delantero holandés con ascendencia sudafricana llega procedente del KV Kortrijk (Primera División Belga) y firma hasta junio de 2020. Los granjeros pagaron aproximadamente dos millones de euros por el jugador de 25 años. Veldwijk conoce muy bien la liga holandesa: pasó anteriormente por Volendam, Utrecht, Dordrecht, Excelsior y PEC Zwolle.

Lars Veldwijk es un futbolista que se desempeña únicamente como delantero, ocupando el rol de hombre objetivo dentro del campo. Sus principales características son: Juego aéreo, asociación, desmarque, pegada, control, y posicionamiento. Probablemente su mayor aspecto positivo a considerar, es que es infalible en el juego aéreo. Gracias a que es un futbolista espigado, suele recibir centros constantemente de sus compañeros, que lo llevan a dar cabezazos certeros que terminan al fondo de las redes.

El aspecto negativo de Veldwijk es que si no cuenta con socios que lo llenen de balones con centros o pases filtrados, es difícil que marque gol. Lars sabe generar sus propias ocasiones, pero no lo hace tan constantemente y no explota esta capacidad, así que si no quiere sufrir solo en su individualidad, tendrá que mejorar para ser un futbolista que sabe ayudarse a sí mismo cuando más lo necesita.

En la Eredivisie hizo buenos números

Equipo Partidos Goles Asistencias Dordrecht 36 19 6 Excelsior 38 30 11 PEC Zwolle 36 14 9

Su mejor temporada fue con el Excelsior de Rotterdam, donde anotó 30 goles y asistió 11 veces en 38 partidos con la elástica rojinegra. Cifras bastante aceptables para un artillero que disputa el máximo campeonato holandés con un equipo "ascensor", capaz de subir a la Eredivisie para, una sola campaña después, descender de nuevo a Eerste Divisie.

Foto: Excelsior

Veldwijk y su amor por Sudáfrica

Veldwijk rechazó su posibilidad de jugar con la Oranje, el jugador es realista: "El equipo holandés no está ahí para mí", transmitiendo que hay demasiado nivel para él. No tardó en pensarse el poder jugar con Sudáfrica, ya que el técnico de la selección nacional le ofreció si estaba abierto para formar parte del equipo, el propio Lars contestó así: "Por supuesto, quiero estar de inmediato", respondiendo de forma vertiginosa con la ilusión de un debutante. Veldwijk dará todo por el país sudafricano, debido a dos razones: la primera por la confianza depositada en él para ser el ataque de la Bafana Bafana y en segundo lugar, para honrar a su padre que es natural de dicha nación.