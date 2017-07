Previa Niza - Ajax: Camino a la Champions

Google Plus

Clasificar a la UEFA Champions League siempre será el sueño de cualquier club europeo, al que no cualquiera puede asistir, y aunque muchos clubes no clasifican de forma directa a la fase de grupos de la UCL por medio de sus ligas, la fase de clasificación previa se torna excitante, toda vez que es el último recurso de aquellos clubes que no logran ese puesto privilegiado en la tabla de posiciones final que los lleve a la gran cita.

Es por eso que la fase previa es el todo o nada para ambos equipos, porque además de la clasificación, también es la representación del país ante los ojos del mundo del fútbol.

Clasificación a la fase previa

El Niza de Francia llega directo a la 3ra Ronda de la fase previa de la Champions, gracias al haber terminado en la 3º posición de la Ligue 1 de Francia. Terminó la temporada con 78 puntos gracias a sus 22 partidos ganados y 12 Empatados, por debajo del Mónaco y PSG, ambos clasificados directos a la UCL. Niza sabe que ésta es una nueva oportunidad de regresar a la máxima competición europea después de 57 años, pero que al frente tiene uno de los clubes mas tradicionales y con una rica historia en la Champions, por lo que no lo tendrá nada fácil.

El Ajax de Holanda, por su parte, llega también directo a la fase previa de la Champions gracias a su 2º lugar en la Liga Eredivise de su país. Terminó su temporada con 81 puntos gracias a sus 26 partidos ganados y cuatro empatados, tan solo por debajo del Feyenoord (campeón) y clasificado directo a la UCL. Ajax vuelve a la UEFA Champions League después de dos años, donde se quedó precisamente en esta misma ronda de clasificación. De pasar a la fase de grupos, retornaría después de 3 años, donde se quedó también en esa misma instancia.

Nace un nuevo precedente

Niza de Francia y Ajax de Holanda nunca han tenido un enfrentamiento directo en la Champions League, ni siquiera en cualquier otra competición, por lo que este partido sienta el principio de una nueva rivalidad. Más porque el Niza tampoco tiene un historial de enfrentamientos frente a clubes holandeses, Ajax sé tuvo una aparición reciente frente a un club francés por una competición europea. Fue ante el Olympique de Lyon en la pasada edición de la UEFA Europa League, donde se encontraron en las semifinales de la competición con triunfo en el partido de ida en Amsterdam 4-1 a favor de los Ajaccied, mientras que en el de vuelta en Parc Olympique favoreció a favor del Lyon 3-1.

Fuente: Goal

Es por esto, y a juzgar por el historial de ambos rivales, el Ajax parte como favorito en esta llave siendo un equipo con mas historia y reconocimiento del mundo del fútbol, recordando que tiene en su haber cuatro títulos de Champions League y que los últimos juegos ante clubes franceses lo han favorecido en cuanto a resultados se refiere.

CONVOCADOS

OGC NICE:

PORTEROS: Yoan Cardinale, Walter Benitez, Yannis Clementia.

DEFENSAS: Maxime Le Marchand, Dante, Dalbert, Malang Sarr, Amaud Souquet, Cristophe Jallet.

MEDIOCAMPISTAS: Adrian Tameze, Vincent Koziello, Pierre Lees Melou, Jean Michaël Seri, Rémi Walter, Valentin Eysseric, Vincent Marcel.

DELANTEROS: Mario Balloteli, Alassane Pléa, Bassem Srarfi.

AFC AJAX:

PORTEROS: André Onana, Benjamin Van Leer, Stan Van Bladeren.

DEFENSAS: Matthijs De Ligt, Nick Viergever, Davison Sanchez, Deyoraiso Zeefuik, Damil Dankerlui.

MEDIOCAMPISTAS: Donny Van De Beek, Carel Eiting, Hakim Ziyech, Lasse Schöne, Frenkie De Jong, David Neres.

DELANTEROS: Jan Klaas Huntelar, Kasper Dolberg, Justin Kluivert, Amin Younes.

PROBABLES ALINEACIONES