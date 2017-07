El Ajax saca un valioso empate en Francia por la Qualy a la Champions

Google Plus

El Ajax de Amsterdam abre su temporada 2017/18 estrenándose en la Fase Previa de la UEFA Champions League con un valioso empate 1-1 ante el Niza de Francia, en un partido que entretenido y parejo, con claras opciones de gol desperdiciadas por ambas escuadras que pudieron haber desequilibrado el marcador.

Fuente: TvMax

La llave no está definida aún y sigue abierta con el empate, pero donde ahora la ventaja en el partido de vuelta en Ámsterdam la tiene el local ante su público, dependiente de sí mismo.

Primer golpe francés

Niza y Ajax inician el partido con precaución y sin dar ventajas, pero con un leve inclinación de campo del lado del Ajax, intentando controlar el juego esperando al Niza con marca en su salida y en el medio, haciendo que el partido por un instante se torne monótono, salvo algunas llegadas sin peligro del equipo galo.

Al minuto 32 llega el primer gol del partido por parte del Niza en un saque lateral del Ajax que queda dividido, y en el rechazo de Viergever la pelota le queda a Seri que en jugada individual desborda hasta al fondo pasándose al mismo Viergever que llega a la marca, y en el centro Balotelli, solo, puntea para abrir el marcador.

Desde ese momento Ajax se descompensa, pierde el balón y Niza con mas dominio, logra tener mas presencia de campo, y aprovechando los espacios que daba Ajax, haciendo prever que no seria el único gol, pero con llegadas aún sin mucho peligro. Así termina el primer tiempo con un 1-0 corto pero dándole a Niza la ventaja parcial.

La otra cara del Ajax

El Segundo Tiempo abre, sin mas ni menos, con un Ajax decidido e impulsivo, premiado con el gol de camerino de Ajax al min. 49 por parte de Donny Van de Beek. La jugada nace en un centro por el costado de Kluivert que rechaza con dificultad el arquero Cardinale hacia un costado, quedándole solo y sin marca a Donny para que de primera intención y englobado consiga el 1-1. Un GOL dedicado al #34 Nouri

Fuente: Ajaxtv

En adelante, el partido es de total dominio del Ajax a su antojo, de trámite y con total control, orden y fútbol, desgastando al rival abriendo la cancha y con mucha precisión, haciendo que Ajax por poco aumente la pizarra con jugadas, una de De Jong (quien sustituyó a Schöne) a quemaropa dentro del área que saca Cardinale, y otra con un cabezazo de Sánchez que pega en el horizontal. Ajax jugaba con argumentos, con clase y dejaba sin chance al un Niza perdido en su propio estadio.

Cinco minutos finales agónicos

Pero cuando se creía que el partido acababa con ese "Fútbol Total" de los Ajaccied, Niza reacciona en los últimos 5 minutos en el tiempo de adición, presionando al Ajax y encerrándolo en su propio terreno, lo que le ocasiona errores en la salida que por poco hace que el Niza logre irse vencedor en una jugada, que tras pase calculado de Eysseric, Plea desperdicie el 2-1 con una pésima definición solo frente a Onana.

Niza deja escapar un triunfo en su casa, y 3probablemente la posibilidad de regresar a la Champions League después de muchos años sin participar, pero el empate no es el fin, y solo le queda una única opción, y es el buscar mínimo un triunfo en tierras holandesas. Ajax por su parte, tiene la ventaja de jugar en su estadio, frente a su público, pero debe ser consciente que no ha ganado nada aún, y que el rival no se la dejará nada fácil.

Se vienen 90 minutos de infarto.