La Eredivisie seguirá curtiendo a Pedro Chirivella

Google Plus

Foto: Willem II

El Willem II ha llegado a un acuerdo con el Liverpool FC para obtener el pase del joven jugador español, Pedro Chirivella, para la siguiente temporada. El valenciano, vivirá su segunda experiencia tras pasar la campaña pasada cedido en el descendido Go Ahead Eagles. Lucirá el dorsal número 23.

Chirivella es uno de los diamantes en bruto que el Liverpool guarda en su cantera, sin embargo; con el fin de que la progresión del jugador de veinte años no se vea truncada, los reds decidieron el pasado año cederle para que empiece a adquirir experiencia en la élite del fútbol europeo. La anterior vez fue cedido en la Eredivisie y pese al descenso de su equipo, mostró su talento en cada partido y fue uno de los principales baluartes del equipo. Es por ello que el conjunto inglés, viendo que rindió a un más que óptimo nivel en los Países Bajos, ha vuelto a enviarle de nuevo allí, esta vez al Willem II. En dicho equipo coincidirá también con el español Fran Sol, que seguro hará que su estancia en Tilburg sea lo más agradable posible.

El todocampista valenciano llega con el fin de hacer olvidar a Funso Ojo. El belga fue uno de los jugadores más importantes del club de Tilburg y jugó todos los minutos posibles de principio a fin. El reto que tiene Chirivella por delante no es para nada sencillo, no obstante; su nuevo técnico no duda de él y confía en sus aptitudes para poder afianzarse cómo el líder de la medular.

Pese a que muchos eran los clubes que le pretendían, incluído el Valencia CF, finalmente se decantó por el Willem II puesto que, a diferencia de los otros conjuntos, en Tilburg le aseguraban muchos minutos y experiencia en el terreno de juego en una de las mejores ligas de todo el Viejo Continente, la Eredivisie.