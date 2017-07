Nuevo parte médico de Nouri

Google Plus

Nuevo parte medico de Nouri. Fuente: AFP

Abdelak Nouri, el mediocampista del AJAX quien sufrió una Arritmia Cardíaca en pleno partido activo, se encuentra fuera de cuidados intensivos y sin respiración artificial, pasadas 2 semanas de su ACV. Sin embargo, su condición cerebral se mantiene sin cambios y aun con el daño severo.

A raíz de ese daño causado, Nouri, aún después de despertar, sigue impedido tanto físico como mentalmente de realizar alguna actividad. No puede caminar, hablar, ni siquiera incluso puede reconocer a su propia familia, lo que confirma que su posible recuperación es prácticamente nula. Se mantiene en Cuidados Intermedios con cuidados hospitalarios.

Cabe recordar que Nouri, de 20 años, sufrió una Arritmia Cardiaca durante el juego amistoso que su equipo el AJAX disputaba con el Werder Bremen de Alemania en Hoppach, Austria durante la pretemporada del club holandés el pasado 8 de JUL. Nouri colapsó en el campo de juego y fue tratado con reanimación y desfibrilador durante 10 mins. antes de ser trasladado a un centro asistencial.

La Eurocopa Femenina, la Plantilla del PSV, Balotelli y el Niza en la Qualy a la #UCL, entre otros entes deportivos, siguen rindiendo tributo y homenajes a ApAppie.

Su hermano Abderrahim reveló que según el médico, "Appie no podrá volver a caminar, hablar, oír, no siente nada. "Los médicos le hicieron una reciente prueba y aducen que la base central del cerebro esta dañada y no funciona". Adicionó: "Appie es un gran tipo, todo mundo habla maravillas de el, y aunque lo médicos dicen que nunca sanará, confiamos en Alá. Nuestra religión nos enseña a aceptarlo, y seguimos orando por su recuperación".

Fuente: AFP

Pasadas 2 semanas del incidente de Nouri, toda Holanda sigue lamentando el suceso. El Hospital en Amsterdam al que fue trasladado 5 días después del hecho, sigue siendo testigo de cómo cada día, centenares de personas se dan cita frente a una gran valla instalada a algunos metros de la entrada. Junto a bufandas del Ajax y ramos de flores, se pueden ver poemas, dibujos infantiles, fotos de recuerdo, camisetas con el número 34, e incluso hay un buzón donde se puede enviar un mensaje de ánimo a la familia.

El Ajax le sigue rindiendo homenajes a Nouri. En el estante de su tienda oficial, Nouri es imagen promocional junto a otras figuras del equipo como Kasper Dolberg o Justin Kluivert. Incluso algunos turistas españoles llegaron a la tienda, y en el interior donde se han colgado cuadros blancos para que los aficionados puedan escribir mensajes, dejaron su mensaje de aliento.

#StayStronAppie