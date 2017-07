Mason Mount jugará a préstamo en el Vitesse

Mason Mount posando como nuevo jugador del Vitesse (Fotografía: Vitesse)

Mason Mount fue presentado como la flamante incorporación de los negros amarillos hasta el 30 de junio de 2018 y usará la camiseta número 19. El talentoso centrocampista inglés conquistó el Europeo sub 19 con los tres leones en Georgia, tendrá la oportunidad de sumar más minutos en la máxima categoría del fútbol holandés, los dirigentes del Vitesse finiquitaron el préstamo por un año tras una ardua negociación con sus pares de la filial del Chelsea: “Con el Vitesse daré el salto cualitativo en mi carrera profesional, cuando analicé la oferta me pareció muy ambiciosa y no dudé en aceptarla. También conversé con Lewis Baker y Mukhtar Ali, ambos son jugadores de primer nivel y me dieron buenas referencias sobre el club. Estoy muy contento con la oportunidad que me dieron así que espero ayudar al equipo a conquistar nuevos títulos en la presente temporada”. Además fue reconocido como el mejor jugador de la filial de los “Blues” en la campaña pasada.

Mason Mount (Foto: Getty Images)

Mo Allach, el manager del Vitesse, se deshizo en elogios para el jugador de 18 años y le deseo lo mejor para la presente temporada con el primer equipo. Además insistió que el club apostará por una combinación entre juventud y experiencia progresivamente: “Mason es un jugador con mucho potencial, tiene muchas cualidades positivas, lo hemos observado en la filial del Chelsea y con su llegada tendremos un mediocampo de lujo. Además habrá una sana competencia en esa posición”. Mason Mount disputó cuarenta y cinco encuentros, anotó siete goles e hizo nueve asistencias durante su estadía en Inglaterra. El joven centrocampista formó parte de cuatro categorías diferentes de la selección inglesa entre el 2014 y el presente año.

¿Mason Mount podrá dar el salto cualitativo en la Eredivisie? En este deporte todo es relativo, el centrocampista de 18 años anhela mayor continuidad en la máxima categoría del fútbol holandés y necesitará tiempo para adaptarse a las nuevas exigencias del Vitesse.