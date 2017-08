Berghuis será 'feyenoorder' para las cuatro próximas campañas

Google Plus

Foto: Feyenoord Rotterdam

El Feyenoord ha llegado a un acuerdo cifrado en 6'5 millones de euros con el Watdord por el pase definitivo del jugador holandés Steven Berghuis. El jugador de veinticinco años firma de nuevo con el vigente campeón de la Eredivisie con una pequeña pero importante diferencia, esta vez estará vinculado al conjunto dirigido por Gio van Bronckhorst para las próximas cuatro campañas.

Berghuis aterrizó en Watford en el verano del 2.015 tras una fabulosa campaña con el AZ Alkmaar, en la cuál fue capaz de anotar once goles y repartir cinco asistencias. Llegaba a la Premier League muy ilusionado puesto que llegaba a una de las ligas más importantes del mundo, sin embargo esta ilusión iría disipándose poco a poco puesto que apenas contaría con minutos durante aquella campaña en la que disputó tan sólo nueve partidos. Su objetivo era disfrutar del fútbol y en Inglaterra no podía hacerlo, por tanto, con el fin de no ver truncada su progresión el Watford decidió cederle al Feyenoord, uno de los clubes más importantes de la Eredivisie. De nuevo en casa, todo salió rodado. Se afianzó como extremo derecho titular en el conjunto feyenoorder y fue uno de los hombres más importantes del equipo, en poco más de treinta partidos fue capaz de convertir ocho lanzamientos y asistir en siete goles. Además, por si fuera poco, terminaron alzándose con el título liguero al final de la temporada, por lo que podríamos tachar su periodo de cesión de exitoso.

Tras su vuelta al conjunto inglés, tanto Watford como Feyenoord se pusieron manos a la obra para negociar la salida del jugador a éste último y unas semanas después el traspaso ha podido hacerse oficial. Berghuis aseguró estar muy feliz de poder regresar a Rotterdam, al igual que toda la afición puesto que Berghuis fue uno de los principales activos en la consecución del título de Eredivisie.