Van Bronckhorst: "Estamos muy contentos con nuestro mercado de fichajes"

Google Plus

Foto: Feyenoord

El técnico holandés Giovanni Van Bronckhorst se mostró muy contento con la planificación deportiva que está llevando a cabo la secretaría técnica junto con él y sus ayudantes. El ex jugador del FC Barcelona considera que están confeccionando una plantilla muy completa y que el haber mantenido a los principales baluartes de la temporada pasada, hará que el nivel mostrado la pasada campaña no se vea disminuido.

Tras su exitosa temporada en la cuál lograron conquistar la Eredivisie, muchos fueron los que creyeron que los grandes clubes saquearían las filas del Feyenoord, no obstante por fortuna de los aficionados, técnicos y directivos del club, no fue así. Durante este mercado estival tan sólo han abandonado el club tres jugadores de los que fueron importantes la pasada campaña: Terence Kongolo, Rick Karsdorp y Eljero Elia. Sus ventas, reportaron al club unos ingresos de más de treinta millones de euros y por si fuera poco, encontraron sus recambios de manera muy rápida.

Pusieron rumbo lejos de los Países Bajos unos pocos, pero fueron más los que optaron por aterrizar en el vigente campeón de la Eredivisie. Las bajas fueron cubiertas rápidamente puesto que Haps, Boëtius y Diks que llegaron para sustituir a Kongolo, Elia y Karsdorp respectivamente, poco después de sus marchas. Además, consiguieron firmar a Sofyan Amrabat, principal creador de juego del Utrecht la campaña pasada. Por si fuera poco, lograron firmar definitivamente al internacional neerlandés Steven Berghuis que estuvo prestado la pasada campaña.

La noticia más positiva es que el balance económico entre altas y bajas es positivo puesto que han logrado generar un beneficio de 7'8 millones de euros.

Pero la noticia que más ilusiona a los seguidores del Feyenoord no es el beneficio económico del club o los nuevos refuerzos ya hechos. Lo que más ilusiona a éstos, es el posible regreso del hijo pródigo, Robin Van Persie. Su posible vuelta es una realidad y el propio Gio declaró lo siguiente sobre su posible incorporación: "No es ningún secreto que pensamos que Robin es un jugador fantástico que sería bienvenido aquí, en Feyenoord. Su calidad y experiencia podrían ayudarnos mucho. De momento no podemos contar más sobre el estado de las negociaciones".