A Europa League con la cabeza bien alta

Google Plus

La UEFA Champions League deberá esperar para el AFC Ajax un año más. El conjunto de Ámsterdam lleva ya tres temporadas consecutivas sin jugar en la máxima competición de clubes de Europa y es algo que preocupa a todo aquel que apoya al conjunto más laureado de los Países Bajos. Los amsterdammers, llevan ya tres cursos en los que se ven incapaces de superar la previa y se ven relegados a jugar la Europa League, una competición de mucho menos prestigio y con menor potencia económica. Tras ser eliminados anteriormente por el Rápid de Viena y Rostov, esta vez el verdugo de los neerlandeses fue el tercer clasificado de la Ligue 1, el OGC Nice.

Con un 1-1 cosechado en el partido de ida en Francia, el Ajax llegaba a su feudo con un resultado más que favorecedor para pasar a la siguiente ronda de previa. No iba a ser fácil mantener tal resultado, por supuesto, pero manteniendo un sólido bloque defensivo y aprovechando al máximo cada acción ofensiva, el pase estaría casi asegurado. Éste, fue el transcurso del partido:

Así fue...

Con el aforo casi completo y más de 50.000 gargantas dispuestas a dejarse la voz por su equipo, el Johan Cruyff Arena (anteriormente Ámsterdam Arena) estaba listo para acoger el partido de previa de la UEFA Champions League, que como ya hemos mencionado antes, enfrentaría a Ajax y Niza. La hora de inicio la mejor posible, 20:45, horario típico de Liga de Campeones. Una nueva gran noche europea se avecinaba en la capital de los Países Bajos.

Primera parte

Echó a rodar el cuero sobre la impoluta moqueta de césped del estadio más grande de Holanda, todo estaba listo para que el Ajax pasara de ronda puesto que las condiciones eran idóneas. Gozaban de un buen resultado en la ida, cerraban la eliminatoria en casa y gozaban de una afición 100% entregada. El técnico local, Marcel Keizer, preveía un partido en el que los suyos buscarían el equilibrio mediante una férrea defensa aguantando las constantes embestidas del cuadro del sureste francés.

Esta férrea, sólida y concentrada defensa duró menos que un romance veraniego puesto que a los tres minutos de haber empezado el encuentro, el lateral derecho Arnaud Souquet adelantó a los suyos. Rápida contra del equipo francés culminada con un potente remate de Lees-Melou despejado de manera muy mala por parte de Onana, que permite que Souquet adelante al combinado visitante tras rematar el balón muerto en el borde del área pequeña.

A partir de este momento, el control general del partido sería para el Ajax pues sus opciones de pasar de ronda eran cada vez menores. Tocaban y tocaban, recuperaban rápidamente tras pérdida, sin embargo les resultaba muy difícil finalizar las jugadas. Llegados al ecuador de la primera parte, tras una de las muchas largas posesiones locales, Hachim Ziyech envió un gran pase en profundidad en busca del desmarque de Van de Beek que con un espectacular movimiento digno del mismísmo Batistuta se zafó del defensor y envió el cuero al palo largo, imposible para el cancerbero rival que no pudo evitar que sus rivales empataran el partido.

No dio para mucho más puesto que ambos equipos estaban ansiosos por llegar a los vestuarios y desinhibirse durante quince minutos de toda la presión acumulada.

Segunda parte

Tras el descanso los locales salieron con la motivación por las nubes. Constantes ataques que generaron mucho peligro sobre la meta de Cardinale, causaban taquicardias a todos los aficionados de Les Aiglons. Finalmente, llegaría lo que ningún francés quería que llegara, el gol del Ajax. Otra gran combinación del cuatro veces campeón de la Champions League culminada con el remate a puerta vacía del central Davinson Sánchez. El Cruyff Arena estallaba en júbilo y en consecuencia, la tristeza florecía en los seguidores del Nice.

Cada minuto que pasaba, el Ajax estaba más cerca de la última eliminatoria antes de entrar en la Liga de Campeones, no obstante el juego de los locales en aquel momento era inentedible por parte de éstos. No buscaron sentenciar el partido y las ocasiones claras pasaron al bando rival. Los franceses no dudaron a la hora de dar el golpe sobre la mesa y fueron a por el segundo como perros de presa.

En una de las mejores jugadas de todas las eliminatorias, el conjunto el OGC Nice anotó el gol del empate que posteriormente sería el que les daría el pase a la última ronda. De nuevo una rápida contra puso contra las cuerdas al Ajax igual que en la primera parte, lamentablemente para ellos, esta vez no había tiempo de reacción y el partido estaba ya sentenciado. El contraataque fue frenado por la zaga neerlandesa pero el despeje fue muy mediocre y el rechaze cayó sobre el conjunto dirigido por Lucien Favre. El cuero cayó al borde del área en los pies de Pléa que en vez de buscar el disparo cómo un delantero normal, buscó y encontró el impresionante desmarque de Seri. El marfileño, lejos de ponerse nervioso asistió con un increíble taconazo al canterano Vincent Marcel que anotó uno de los goles más importantes de la historia de su equipo.

Los últimos diez minutos se basaron en intentos de ganar el partido por parte del Ajax que no tuvieron mucho éxito debido a que los once jugadores que se encontraban en el terreno de juego estaban completamente desconcertados. Lo habían tenido tan cerca que no se lo creían.

¿Que les espera?

Ahora, el Ajax deberá enfrentarse a las eliminatorias previas de la UEFA Europa League, de la cuál son los vigentes subcampeones. Buscarán de nuevo la clasificación y volver a llegar lo más lejos posible, tal y como hicieron el pasado año.

Pese a que la UEFA Europa League es una competición de menor prestigio, tanto jugadores como cuerpo técnico consideran que tienen muchas posibilidades de hacer un buen papel en dicha competición, por lo que pondrán todos sus esfuerzos en poder hacer un buen papel.