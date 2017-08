Previa Feyenoord vs Vitesse: un título para abrir la temporada

Google Plus

El verano llega a su fin, vuelve el fútbol a Holanda y lo hace con un partido por todo lo alto entre el vigente campeón de la Eredivisie y de la KNVB Beker. Feyenoord y Vitesse se enfrentarán por el primer título de la temporada: la supercopa holandesa.

Este partido dará comienzo de forma oficial a la temporada en Holanda, pero ambos equipos ya llevan varias semanas preparando la temporada y con la mirada puesta en el partido.

De Kuip será el escenario que albergue este gran partido, el mismo estadio en el que, casualmente, Vitesse y Feyenoord levantaron el título que les ha llevado a la disputa de este encuentro. Una victoria en este encuentro servirá para demostrar la fuerza con la que llegan ambos equipos al comienzo de la liga.

Se mantiene la esencia del campeón

El Feyenoord alzó la pasada temporada su primer título liguero en los últimos dieciocho años. Dirk Kuyt se retiró tras el último partido de liga y se convirtió en la primera baja del Feyenoord. Rick Karsdorp, Terence Kongolo y Eljero Elía también abandonaron Rotterdam, pero la esencia de ese campeón de liga sigue viva.

Sin embargo el campeón de liga se ha sabido mover y ha suplido las bajas con creces. Haps, Diks y St. Juste han reforzado la defensa, Sofyan Amrabat el centro del campo y Boetius y Berghuis se encargarán de suplir las bajas de los ya mencionados Kuyt y Elía.

Veremos un once bastante similar al de la pasada temporada, once en que el ariete Nicolai Jorgensen jugará un rol muy importante y será el encargado de marcar los goles en el club de Rotterdam.

Dar otro paso más

El Vitesse ha logrado asentarse en la élite del fútbol holandés en estos últimos años. El título de copa de la temporada pasada no fue más que la confirmación de ese crecimiento del club de Arnhem. Se han reforzado con jugadores de nivel y este título es una gran oportunidad para comenzar el año con buen pie.

Ricky van Wolfswinkel abandonó el club tras su gran año, pero han llegado a Arnhem varios jugadores de nivel. Entre esos jugadores encontramos varias cesiones del Chelsea y la llegada de Tim Matavz para suplir la marcha del ex delantero del Real Betis.

El segundo título en los 125 años de historia del Vitesse está muy cerca y es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Será importante que los pupilos de Henk Fraser se mantengan totalmente concentrados y no cometan errores en defensa para que el Feyenoord no tenga muchas opciones de anotar goles.

Antecedentes, los cinco últimos

Vitesse y Feyenoord se han enfrentado en 67 ocasiones, nunca en una supercopa y con un balance que favorece al Feyenoord. Los de Rotterdam han ganado 33 encuentros y el Vitesse diez, mientras que 24 de esos encuentros terminaron en empate.

A nivel goleador también encontramos que el Feyenoord tiene un balance superior, con 111 goles anotados por los 59 que anotó el Vitesse.

El último partido entre ambos equipos fue el que disputaron en liga. En aquel partido el Feyenoord venció por 0-2 con un doblete de Nicolai Jorgensen y dejó la liga bastante encarrilada para el conjunto de Rotterdam.

Temporada Jornada Resultado Local Visitante 16/17 32 0-2 Vitesse Feyenoord 16/17 1/4 Copa 2-0 Vitesse Feyenoord 16/17 17 3-1 Feyenoord Vitesse 15/16 27 0-2 Vitesse Feyenoord 15/16 3 2-0 Feyenoord Vitesse

Los protagonistas

Gio van Bronckhorst fue el primero en pasar por sala de prensa para valorar el estado en que llega el equipo. Explicó que "Hemos realizado una buena pretemporada, queremos comenzar de la mejor forma", seguidamente indicó que "Los fichajes están rindiendo y varios estarán en el once inicial, no vamos a hacer experimentos", señalaba el ex internacional holandés.

A continuación fue Henk Fraser el que acudió a la rueda de prensa previa al partido. Lo primero que dijo fue que "Estamos muy ilusionados, no tenemos nada que perder", sin embargo comentó que "La derrota no es un fracaso, queremos seguir creciendo y con estos partidos cogeremos más experiencia", explicó el técnico del Vitesse.

Convocatorias

Ninguno de los dos equipos ha dado a conocer la convocatoria para el encuentro, por lo que es posible que se conozcan durante el mismo día del partido.

