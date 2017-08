Google Plus

AJAX de Amsterdam. Fuente: Getty

Inicia la versión No. 62 de la Eredivise de Holanda, y nuevamente la puja de sus 20 clubes, unos por lograr el campeonato otros por mantenerse en la categoría. La temporada 2017/18 tiene como actual campeón al Feyenoord de Rooterdam, y al subcampeón AJAX de Amsterdam, del cual lo analizaremos a continuación.

Ajax, Antes y Después

El Ajax de Amsterdam es actualmente el club mas representativo de la Eredivise de Holanda siendo el que mas títulos ha ganado en la Liga con 25 Campeonatos. Fue fundado en el año 1900 por Floris Stempel, Carel Reeser y Johan Dade, siendo precisamente Stempel su primer presidente. Ajax logra su primer título oficial en 1917 al ganar la Copa Holanda venciendo al PSV 5-0. En 1918 logró su primera liga al terminar primero con 13 puntos, de un grupo final clasificado de 5 Clubes. Después de estos logros Ajax entró en una temporada negativa donde no lograría mas títulos hasta la década de los 30, donde logró 5 títulos mas, pero vuelve y entra en otra etapa negativa donde en los 40 solo consigue una Liga (1943) y una Copa (1947). En adelante llega la Eredivise oficializada en 1956, del cual AJAX fue su primer campeón. El club entra en la época dorada y mas exitosa de su fútbol e historia en los años 70s con estrellas como Johan Cruyff, Johan Neeskens, Ruud Krol, Johnny Rep, Piet Keizer, entre otros. En 1971 bajo la Dirección Técnica del Rumano Stefan Kovacs logra su primera Champions League, y en adelante 2 mas consecutivas, que lo catapultan como una potencia europea. Su racha de éxitos sigue en los 80s con tres ligas, tres copas y una Recopa, ya con Johan Cruyff en el banco y una nueva generación de estrellas jóvenes luego saltarían a la selección nacional, como Marco van Basten, Frank Rijkaard, Dennis Bergkamp, entre otros. Para los 90s logra una nueva y su última Champions en 1995 mas 5 ligas locales, y 3 Copas de Holanda y Supercopas, terminando por decirlo así, su punto mas alto en el fútbol.

Ya en la época del 2000 y hasta hoy día, AJAX solo ha conseguido 6 ligas, 4 cuatro Copas de Holanda y 5 Supercopas de Holanda, además de haber llegado a Cuartos de Final la de Champions 2002/03 y la Final de la Europa League 2016/17.

Palmarés y Mejores Resultados

Liga Primera División (8/4) 1918, 1919, 1931, 1932, 1934, 1937, 1939, 1947 / 1928, 1930, 1936, 1946.

Eredivisie (25/20) 1957, 1960, 1966, 1967, 1968, 1970, 1972, 1973, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1985, 1990, 1994, 1995, 1996, 1998, 2002, 2004, 2011, 2012, 2013, 2014 / 1961, 1963, 1969, 1971, 1978, 1981, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 2003, 2005, 2007, 2008, 2010, 2015, 2016, 2017.

Copa de Holanda (18/6)1917, 1943, 1961, 1967, 1970, 1971, 1972, 1979, 1983, 1986, 1987, 1993, 1998, 1999, 2002, 2006, 2007, 2010 / 1968, 1978, 1980, 1981, 2011, 2014.

Supercopa Holanda (8/8) 1993, 1994, 1995, 2002, 2005, 2006, 2007, 2013 / 1996, 1998, 1999, 2004, 2010, 2011, 2012, 2014.

Liga de Campeones de la UEFA (4/2) 1971, 1972, 1973, 1995 / 1969, 1996

Copa Intercontinental(2/0) 1972, 1995

Recopa de Europa(1/1) 1987 /1988

Liga Europa de la UEFA (1/1) 1992 / 2017

Supercopa de Europa (2/1) 1972 (No oficial), 1973, 1995 / 1987

Copa Intertoto(1/0) 1962 (No oficial)

AJAX, Temporada 2016/17.

AJAX de Amsterdam inició la temporada 2016/17 con su habitual entrenamiento el 26 de Junio de 2016. Ya en la Liga jugó 34 partidos con 25 Juegos Ganados, 6 empatados y 3 perdidos para un rendimiento del 74%, y sumando un total de 81 puntos, que le daría por tercera ocasión consecutiva el Subtitulo de la Liga, esta vez, por detrás del Feyenoord. Anotó 79 goles y recibió 23 para una diferencia de +56. En la Copa Holanda AJAX llegó hasta la tercera Ronda de la competición donde fue eliminado por el Cambuur 2-1.

En Competiciones Internacionales, AJAX jugó la Fase previa de Clasificación a la UEFA Champions League gracias a su subtitulo en la Eredivise, pero quedó eliminado en la tercera y última ronda ante el Rostov con un marcador global de 5-2. El resultado le dio derecho a jugar la UEFA Europa League la cual quedó emparejado en el Grupo G con el Celta de Vivo (ESP), Standard Liège (BEL) y Panathinaikos (GRE), jugando 6 partidos con 4 juegos ganados y 2 empatados para un total de 14 puntos, quedando líder del grupo y clasificando a la siguiente Ronda. En el grupo anotó 11 goles, recibió 6 para una diferencia de +5. En la Fase de Eliminatoria jugaría con Copenhagen (3-2), Schalke (4-3) y Lyon (5-4) llegando a la final en Estocolmo encontrándose ante el Manchester United en un partido que perdió 2-0 dándole el subtitulo.

Plantilla y Fichajes

Porteros: Andre Onana (1), Benjamín Van Leer (22), Norbert Alblas (48).

Defensas: Joël Veltman (3), Mathijs de Ligt (4), Davison Sanchez (5), Daley Sinkgraven (8), Nick Viergever (26), Luis Orejuela (28), Mitchel Dijks (35).

Volantes: Donny Van de Beek (6), Hakim Ziyech (10), Cárcel Eiting (15), Lasse Schøne (20), Frenkie de Jong (21), Abdelak Nouri (34).

Delanteros: David Neres (7), Klaas-Jan Huntelar (9), Amín Younes (11), Vaclav Cèrny (17), Mateo Cassierra (19), Kasper Dolberg (25), Justin Kluivert (45).

Altas: Luis Orejuela (Dep. Cali), Benjamín van Leer (Roda), Konstantinos Lamprou (Willem II), Klaas-Jan Huntelar (Schalke 04), Mitchel Dijks (Norwich), Richairo Zivkovic (Utretch).

Bajas: Davy Klassen (Everton), Berdand Traoré (Chelsea), Jairo Riedewald (Cristal Palace), Kenny Teté (Lyon), Diederik Bóer (Zwolle), Heiko Westermann (Austria Wien)

Análisis Táctico

AJAX de Holanda juega con un sistema táctico 4-1-2-3, que es lo que vendría siendo el 4-3-3 estilo del Barcelona, con mucha posesión en la zona central y búsqueda constante de las bandas, donde son los laterales que dan salida y constante apoyo defensivo en el medio. No son laterales ofensivos, pues el ataque del AJAX viene de mucho más arriba y la defensa solo juega para desahogar la presión del rival e iniciar la salida del balón y contrarrestar los contraataques.

En el mediocampo, el sistema defensivo y de contención corre por cuenta de Schöne quien se encarga de defender las jugadas y ordenar el medio con el fin de juntar las líneas y acumular hombres; los 2 medios más ofensivos cómo son Ziyech y De Jong quienes se encargan de llevar el balón al ataque, el primero buscando espacios y huecos en banda, mientras que el segundo suele tener más llegada desde atrás.

En Ataque juega con 2 Extremos Younes y Kluivert, y un centro arriba con Dolberg. Los extremos se pegan a la línea con el fin de buscar el centro al delantero, o buscan la llegada de Jong o Ziyech a espacio vacío desde atrás. También juegan a escorarse hacia el centro en diagonales en caso de no encontrar las opciones anteriores y ahí es donde son peligrosos cuando arman la pierna para disparar.

11 Titular

Estrella y Entrenador

Kasper Dolberg es actualmente la figura y referente del AJAX con 19 años, siendo el actual goleador del club con 23 Goles en 48 juegos, perfilándose como una promesa y joya en bruto para esta temporada, y apetecido por algunos grandes de Europa.

Estadio y Equipación

Fuente: Ajax

El Johan Cruyff ArenA (Antiguo Amsterdam ArenA), fue inaugurado en 1996 con capacidad para 52.000 Espectadores y casa del AJAX y la Selección Holanda. Su Inauguración se dio en un partido AJAX vs Milán que ganaron los Italianos 4-1. El estadio albergó la Final de la Champions League de 1998 entre Real Madrid vs. Juventus (1-0) y la Final de la Europa League de 2013 entre Chelsea vs. Benfica (2-1). Es el mas grande de Holanda y el primer estadio de Europa creado con Techo Retráctil.

El Cruyff ArenA posee un palco real de 50 sillas acondicionados para la familia real de la Casa de Orange-Nassau. La tribuna de prensa posee 230 sillas de los cuales 122 son para periodistas de prensa escrita, 50 para comentaristas deportivos y 52 para observadores. El Cruyff también cuenta con 62 localidades para discapacitados y sus respectivos invitados.