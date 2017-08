Arjen Robben: "Creo que tenemos la gran oportunidad para ganar ante Francia"

Google Plus

Arjen Robben durante el encuentro clasificatorio ante Luxemburgo en Róterdam (Fotografía: Getty Images Europe)

Holanda marcha tercera en el grupo A con diez puntos tras seis jornadas disputadas y marcha a tres puntos de Suecia y Francia respectivamente. Los tulipanes afrontarán una fecha doble crucial en la clasificación europea 2.018, primero se medirán ante los franceses el jueves 31 de agosto en Saint Denis y tres días más tarde con Bulgaria en Ámsterdam. Los dirigidos por Dick Advocaat anhelan seguir afianzándose con nuevas certeza con miras hacia la próxima justa mundialista que se celebrará en Rusia, Arjen Robben el experimentado extremo holandés habló a falta de ocho días para el crucial encuentro en el Estadio de Francia: "He esperado ansiosamente el encuentro ante Francia en los últimos dos meses, en primer lugar era importante volver a jugar en el Bayern Múnich después de haberme lesionado. Sabemos que tendremos cuatro partidos muy difíciles, con los franceses tendremos la magnífica oportunidad para acercarnos más hacia nuestro objetivo, clasificar para la Copa del Mundo. Somos conscientes que no habrá margen de error y eso nos motiva mucho en el tramo decisivo de la clasificación europea”.

Dick Advocaat (Foto: Getty Images)

Dick Advocaat inició invicto su tercer ciclo como seleccionador de los tulipanes, Holanda ganó 2-1 ante Marruecos en Agadir y luego goleó categóricamente por 5-0 a Costa de Marfil en Róterdam. En el partido clasificatorio ganó por la misma diferencia ante Luxemburgo hace dos meses y los fanáticos holandeses se sienten ilusionados con la posibilidad de disfrutar al máximo a la mejor generación de futbolistas de los últimos treinta años.

Arjen Robben se sintió cómodo con el rol de líder que le brindó el nuevo seleccionador, se deshizo en elogios sobre el nuevo proceso y descartó los rumores con respecto a su retiro de la selección holandesa: "Dick Advocaat tendrá un plan estratégico para el encuentro ante Francia y sin duda aprovecharemos al máximo todos los entrenamientos para poder llegar a tope. No he pensado en retirarme de la selección holandesa, sólo me enfoco en el presente, disfruto cada momento y cuando llegue el momento idóneo decidiré lo mejor para mi carrera profesional".