Dick Advocaat:"La Real Federación Holandesa ahora debe buscar el candidato idóneo para el futuro"

Dick Advocaat durante el partido clasificatorio ante Suecia (Fotografía: Getty Images)

Holanda ganó 2-0 ante Suecia en Ámsterdam, los tulipanes sumaron su segunda eliminación al hilo, no clasificó para la Eurocopa Francia 2016 y tampoco estará presente en la próxima justa mundialista que se celebrará en Rusia. Dick Advocaat se mantiene temporalmente como seleccionador holandés, tras haber sumado una nueva decepción se mostró muy crítico puesto que no accedió a las repescas europeas: “Arjen Robben jugó su último partido internacional, antes conversó conmigo y me contó su decisión. Tuvo una noche fantástica. Los jugadores demostraron que siempre estuvieron dispuestos a darlo todo por un objetivo en común, nos costó mucho ganar ante Suecia, el aliento de nuestros aficionados fue determinante y no nos alcanzó”.

La Liga de Naciones de la UEFA tendrá su edición inaugural a partir de la temporada 2018/19, Holanda competirá en la Liga A. Los tulipanes deberán apostar por instaurar el cambio generacional a largo plazo. Dick Advocaat aún no sabe si continuará o no al mando como seleccionador, aunque instó a todas las partes involucradas a trabajar con miras hacia un futuro prometedor: “Fue muy importante ganar en la última jornada para mirar el futuro con optimismo y proyectándose a la Liga de Naciones de la UEFA del próximo año. La Real Federación Holandesa siempre tuvo claro desde el principio que le gustaría enfrentarse a rivales con jerarquía como Francia y Alemania. Ahora deberán buscar al candidato idóneo, puesto que solo me quedaré hasta los amistosos de noviembre. Nunca digas nunca, he disfrutado al máximo mi tercer ciclo como seleccionador holandés”.

¿Holanda podrá recuperar el prestigio con miras hacia la Eurocopa 2020? en este emocionante deporte todo es relativo, tras dos campañas exitosas al hilo en la Copa del Mundo, los tulipanes se quedaron en el tiempo y deberán resurgir a través de sus procesos formativos. Mientras tanto disfrutemos al máximo de la mejor generación de jugadores holandeses de los últimos treinta años.