Algo más que simple mala suerte

El Shaktar Donetsk asaltó De Kuip y aprovechó de esta manera la derrota del Nápoles en el Etihad para colocarse como segundo de grupo.

El partido comenzó bien para el Feyenoord

A diferencia de otros encuentros, el encuentro ante el Shaktar parecía que estaba encaminado gracias al gol de Berghuis en el minuto 8 de juego. Pese a que el Feyenoord no era el favorito, el gol del máximo anotador del equipo esta temporada les dio esperanzas.

Sin embargo, al igual que otras veces en este arranque de campaña, el Feyenoord no supo sujetar al ataque de su rival. Rápidamente se pudo ver que el gol local no había sido más que un espejismo, ya que el Shaktar comenzó a frecuentar con facilidad y peligro la meta de Brad Jones.

Bernard rubricó la superioridad ucraniana tras un desajuste de la defensa del Feyenoord. El extremo brasileño encontró sencillamente un agujero en los adelantados centrales locales para batir al guardameta local tras un regate a sangre fría. Era solo el 24' y el dominio del Shaktar comenzaba a ser aplastante.

Se complica la participación en Europa

Ningún punto acumula el conjunto de Giovanni Van Bronckhorst tras tres jornadas de Liga de Campeones. El vigente campeón de la liga holandesa podría abandonar su participación de la máxima competición continental (algo casi seguro a día de hoy) e incluso podría ni disputar la Europa League, ya que no tiene nada sencillo adelantar al actual tercero, el Nápoles de Sarri.

Las sensaciones que está ofreciendo el vigente campeón de la Eredivisie son muy pobres. La falta de experiencia sea quizás el principal motivo de este mal juego, así como la baja edad media de la plantilla. El partido ante el Shaktar no fue más que otro símbolo de que el equipo sigue sin estar a la altura del que fue campeón la temporada pasada.

El único jugador que muestra sobresalir un poco por encima del resto es el goleador del pasado martes, Steven Berghuis. El extremo holandés está tirando del carro ante la falta de gol de los delanteros de su equipo. Jorgensen fue titular ante el Shaktar pero no aportó gran peligro ofensivo, mientras que Kramer fue el recurso desesperado en el tramo final aunque sin éxito.

Los fallos defensivos siguen siendo claves

Ha quedado claro que la zaga del Feyenoord no es ni mucho menos un portento. Esto es algo que le está costando puntos al Feyenoord, que se desangra atrás cada vez que recibe peligro ofensivo. Bernard fue una auténtica pesadilla para sus rivales, ya que su velocidad y su gran capacidad para moverse por todo el ataque desarbolaron por competo a los Tapia, Nieuwkoop y compañía.

Además, el equipo ha perdido importantes efectivos en esta línea a lo largo de esta temporada. La pareja de centrales presumiblemente llamada a ser titular (Van Der Heijden y Botteghin) está parada por sendas lesiones de larga duración.

El estilo del Shaktar fue muy claro: salir con el balón jugado y llegar lo más pronto posible al área rival a través de un juego directo basado en la posesión. Esta manera de jugar hizo mucho daño a la zaga local. Pese a que el Feyenoord se adelantó, se le acabó haciendo largo el partido.

Tapia lamentándose durante el partido ante el Shaktar | Fuente: @renatotapiac (vía Twitter)

Próximo partido

El Feyenoord no tiene tiempo esta vez para lamerse las heridas, ya que recibe en su feudo al Ajax de Amsterdam de Marcel Keizer en lo que se conoce como el gran clásico del campeonato liguero en Holanda. El conjunto de 'Gio' llega empatado a puntos con su próximo rival (16) y tiene ante sí una fecha clave para no descolgarse del liderato, ya que en caso de no ganar y que el PSV sí lo hiciera, se podría poner muy complicada la primera posición de la tabla (nueve puntos).