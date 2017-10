Martin Ødegaard, juzgado desde la ignorancia

Martin Odegaard, fuente: @odegaard.98

Importantes medios y periodistas de todo el mundo no dudan en criticar al madridista que milita en el SC Heerenveen. El joven noruego tiene tan solo 18 años y está continuamente condicionado por las críticas desde los 16. Pocas veces se ha visto tal exigencia para un chico tan joven, no es por su precio, ni por su edad. Martin Ødegaard costó al Madrid 2,8 millones de euros y a día de hoy es más criticado que jugadores de 70 millones, con mucha menos proyección. Continuamente, salen críticas hacia el jugador independientemente de su rendimiento. El joven noruego tuvo momentos de alto y bajo nivel, siempre acompañados de la irregularidad. Esta temporada ha ofrecido eso que tanto se le pedía: Regularidad; pese a ello, Ødegaard ha sido cuestionado recientemente por diversos medios de alto prestigio.

SC Heerenveen

Martin Ødegaard titular indiscutible en el SC Heerenveen, a diferencia del año pasado que pasaba más tiempo en el banquillo. Ha disputado un total de 762 minutos repartidos en 9 partidos, todos de titular. El Heerenveen va séptimo en liga con dos partidos menos que los que le superan en la Eredivisie, si los gana se colocaría en segunda posición pues los rivales tienen dos partidos de más. El nórdico es de los jugadores más importantes del club y la liga, dejando grandes asistencias y jugadas con su sello. El fútbol no son solo datos y números, un jugador de estas condiciones no puede ser juzgado solo por sus goles o sus asistencias. Muchos periodistas no dudan en juzgar al futbolista solo mirando sus números, pero lo que no saben es que Martin Ødegaard se está saliendo en su club, con grandes gestos de calidad y jugadas de fantasía que han llevado al SC Heerenveen a los puestos altos de la tabla. La carrera de un mediapunta tan joven suele ser progresiva, de menos a más, y el joven nórdico está madurando a un ritmo vertiginoso que mucha gente no sabe valorar. Es tal su progresión, que grandes clubes como el Valencia se han interesado por él para la próxima temporada y el Real Madrid ha prolongado su contrato tres años más.

Selección Noruega

Martin Ødegaard no solo está brillando en la primera división holandesa, sino que en la selección noruega sub 21 está dando verdaderos recitales. Un claro ejemplo es el Alemania – Noruega U21, con regates que muestran su gran calidad y un golazo que marca la templanza y la calidad que le caracterizan. Martin Ødegaard turna la selección absoluta y la sub 21 para ayudar a ambas categorías. Destaca que Martin es el jugador más joven en debutar con su selección y en la fase de clasificación para una Eurocopa.

Pese a todos los méritos que está haciendo, periodistas y medios no dudan en criticar su rendimiento. Esto es una clara evidencia de que muchos profesionales cuestionan al noruego independientemente de lo que haga, siempre van a sacar el mismo discurso con una clara muestra de ignorancia y comodidad. Es más fácil decir lo que se ha dicho siempre de un chaval que esta plena formación futbolística, que analizar sus partidos y valorar el rendimiento de un chico de 18 años de forma objetiva y externa.