El talento que se avecina. Fuente: @PSV (vía Twitter)

No es ningún secreto que Hirving Lozano se ha convertido a base de goles en una de las piezas más cotizadas en el mercado europeo tras cerca de dos meses de competición.

Ocho goles le avalan

El 'Chucky' lleva anotados siete goles en la competición doméstica holandesa y acumula otro más en la KNVB Beker (copa). Además, el mexicano registra también dos asistencias, todas ellas protagonizadas en la Eredivisie. El futbolista internacional con México ha disputado en lo que va de temporada un total de 825 minutos en diez partidos entre todas las competiciones en las que su equipo ha tenido participación (Eredivisie, KNVB Beker y fase previa de la UEFA Europa League).

Hirving llegó a la liga holandesa el pasado verano procedente del Pachuca a cambio de una cifra cercana a los diez millones de euros y está devolviendo esa confianza que ha sido depositada en él mediante goles, asistencias y, sobre todo, buen juego.

Hirving ya ha despertado el interés de varios clubes grandes de Europa

El atractivo futbolístico del mexicano es un hecho, lo que ha supuesto que algunos equipos punteros del viejo continente, principalmente ingleses, ya estén afilando las uñas para lograr que se incorpore a su plantilla.

El club que más interés ha puesto hasta la fecha en Lozano es el Arsenal de Wenger, tanto que ya se rumorea que se han intercambiado llamadas y que los 'gunners' están preparando la chequera para enviar una oferta de cerca de 25 millones. Para el técnico francés, la llegada del jugador del PSV sería maravilloso, ya que no sabe si podrá contar con su jugador franquicia -Alexis Sánchez- a partir del verano de 2018. Todo apunta a que no, por lo que el 'Chucky' se presenta como una buena opción para que aterrice en el Emirates para sustituirle.

En Alexis Sánchez se encuentra la otra disyuntiva de este lío, ya que, si el chileno desembarca en Manchester como todo indica, el City no iría a por Lozano. Sin embargo, si finalmente Guardiola no se decanta por su fichaje, el azteca es la segunda opción. Así fue el pasado verano, cuando ya se rumoreó largo y tendido con la llegada del futbolista del club de Eindhoven a la parte azul de Manchester, aunque al final no se pudieron dar algunas circunstancias. Finalmente, Hirving desembarcó en Holanda para crecer y poder dar el salto a un grande de Europa en un futuro próximo.

En el caso de que Sánchez fuera al City, se produciría una operación a tres bandas con los clubes ya mencionados. Lo único que parece que queda 'claro' es que Hirving Lozano abandonará rápido el PSV para continuar su prometedora trayectoria en un club con mayor nivel. La Premier está muy al tanto de todo esto.

El lado oscuro del 'Chucky'

Como toda estrella (o al menos potencial estrella), Hirving Lozano tiene cierto temperamento. En la derrota del PSV en la cuarta jornada liguera en Herenveen por dos goles a cero, el mexicano fue expulsado por roja directa tras una desafortunada entrada en el minuto 37. La expulsión se dio en unas circunstancias en las que el equipo había recibido dos tantos muy tempraneros, por lo que Lozano, al no encontrar el gol, de desesperó, cometiendo un grave error que le costó caro a su equipo.

Aún es muy joven, pero Hirving tendrá que ir moderándose en ciertos aspectos de su comportamiento dentro del terreno de juego.