Previa Shakhtar - Feyenoord: Última oportunidad europea para el Feyenoord

Google Plus

El Shakhtar Donetsk recibe como segundo de grupo a un tocado Feyenoord que, de no conseguir la victoria esta jornada, verá muy mermadas sus posibilidades de continuar disputando competición europea esta campaña.

El Nápoles ya cayó en Ucrania

El Shakhtar no está segundo clasificado del grupo F de la Champions por casualidad. Eso significa que tan solo el City de Guardiola ha sido mejor que el Shakhtar de Fonseca en los tres partidos que se llevan disputados hasta el momento.

El Nápoles de Maurizio Sarri sabe lo que es perder en Ucrania, ya que los locales vencieron por dos goles a uno en un partido trepidante. El Feyenoord, que precisamente no anda sobrado de juego ni de goles, deberá llevar cuidado este miércoles si no quiere verse fuera de Europa. Lo que está claro es que el conjunto ucraniano no será el mejor rival para superar la mala racha que están atravesando los holandeses.

Bernard es la principal amenaza del Shakhtar en el ataque

El extremo brasileño Bernard ya anotó dos goles en 'De Kuip' en la última jornada de Champions. Esto supone que Giovanni Van Bronckhorst deberá avisar a sus jugadores para que tengan cuidado -más si es posible- con el rápido delantero del Shakhtar, pese a que es duda.

Por parte del Feyenoord, la principal amenaza arriba vuelve a ser, una vez más, Berghuis, máximo goleador del equipo hasta la fecha.

Van Bronckhorst es optimista de cara al encuentro

"La moral es todavía alta", reconoció el técnico holandés en la comparecencia previa al partido. 'Gio' considera que el partido ante el Shakhtar podría considerarse como un buen punto de inflexión, ya que el equipo ha cosechado malos resultados últimamente.

También afirmó que se toman en serio la competición aunque "las posibilidades sean muy pequeñas". Además, confirmó la vuelta de Renato Tapia a la convocatoria.

Renato Tapia vuelve a estar disponible para ser convocado. Fuente: @Feyenoord (vía Twitter)

Jones apela a la veteranía para sacar al equipo adelante

Brad Jones, portero del Feyenoord, habló de la veteranía como un elemento más para ser positivos a un futuro cercano. "Los jugadores más veteranos tienen que ayudar a los que son más jóvenes para sacar esto adelante", declaró el guardameta.

También lanzó un mensaje de unidad al resto del vestuario, ya que cree que "si no trabajamos duro como equipo, será muy difícil salir de aquí".

Son bajas seguras para el partido Srna (lesión) y Rakitskiy (sanción) por parte del Shakhtar y Van Der Heijden, Botteghin y Van Beek (todos por lesión) por parte del Feyenoord. Es duda para disputar el encuentro el brasileño Bernard.

El Shakhtar quiere seguir soñando

El conjunto liderado por Paulo Fonseca se encuentra de dulce, ya que, aparte de estar situado en puestos de clasificación para la ronda de octavos de final de la máxima competición, se encuentra liderando la liga ucraniana con siete puntos de ventaja con respecto al segundo clasificado.

En Champions está encuadrado en uno de los grupos más complicados de esta edición, ya que Manchester City y Nápoles son dos de los equipos más goleadores del viejo continente. Sin embargo, el Nápoles, actualmente, está tercero en el grupo por detrás de los ucranianos, lo que habla muy bien de los de Donetsk.

Gran parte de culpa de este gran momento de forma lo tiene el tridente ofensivo formado por Bernard, Marlos y Ferreyra. Entre todos ellos suman un total de 17 goles en todas las competiciones. El máximo goleador es Ferreyra, que acumula nueve tantos, siguiéndole Marlos en segunda posición con seis y, por último, Bernard con dos. Precisamente este último es la gran preocupación de los visitantes para el partido de este miércoles, ya que fue el encargado de voltear el marcador favorable que tenía el Feyenoord para imponerse y vencer el partido.