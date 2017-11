Gio Van Bronckhorst: "Este es el nievel de la Champons League y todos los errores son castigados"

Google Plus

Foto: @Feyenoord

El Feyenoord volvió a perder un partido en la fase de grupos de la UEFA Champions League. El Shakthar Donetsk vence al cuadro de Rotterdam por 3-1 con los goles de Ferreyra y un doblete de Marlos, dando la vuelta así al marcador de 0-1 logrado por Jorgensen en el minuto 12. Un resultado que deja sin opciones al Feyenoord en este grupo F de clasificrase.

En conjunto de Gio Van Bronckhorst no ha conseguido puntuar en la Copa de Europa. 12 puntos lleva el Manchester City, nueve el Shakthar Donetsk y tres el Napoli. A los de Rotterdam aún les queda jugar contra el Nápoles y el City, tratando de clasificarse para la Europa League, pero sus opciones son mínimas.

Esta malísima situación, así en Europa como en la liga, hace que Van Bronckhorst se encuentre muy cuestionado. El propio entrenador lo sabe, no han sido competitivos y en la Champions todos los errores se penalizan.

"En cinco minutos llegamos a un marcador de 2-1, el primer gol fue nuestro y nos remontaron. El balón cayó detrás de la defensa y el jugador del Shakhtar no tuvo problemas en batir a Brad (Bradley Jones.). No nos deshacemos de la pelota, queda el rebote. Ese segundo gol no puede suceder”, explica Van Bronckhorst hablando sobre la remontada.

El error de Amrabat supuso el gol y el técnico holandés sabe de la importancia del fallo: "Este es el nivel de la Liga de Campeones y todos los errores son castigados. Es una jugada donde había una gran cantidad de presión sobre él. Lo más difícil es mantener la calma. En ese momento no lo hace", explica Van Bronckhorst.

Aun así, es positivo: “Sabíamos que sería difícil, pero veo que mi equipo está haciendo que cada partido sea un paso adelante. Hoy realmente hemos hecho un buen partido. El nivel de la Liga de Campeones está aumentando. Para obtener puntos, tienes que estar a un alto nivel”.

La Europa League sigue siendo posible para los de Rotterdam y para Gio es el principal objetivo: "Ambos partidos son difíciles, pero es una oportunidad".