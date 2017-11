El Ajax se aleja de la liga

Google Plus

La undécima jornada de la Eredivisie nos presentaba este Ajax-Utrecht, encuentro que debía ganar el equipo local para mantener el pulso por la liga con el PSV.

El encuentro se pondría en contra del Ajax a los pocos minutos, ya que en el seis, Labyad empujaría el balón a puerta vacía tras un disparo que él mismo mandó contra el palo. A pesar de estar teniendo mayor efectividad en los pases y posesión, al Ajax le resultaba imposible pasar de la gran muralla que estaba siendo la defensa del Utrecht. Sin embargo, a pocos minutos del final de la primera parte, Veltman colgaría un balón desde el centro del campo que De Ligt consiguió peinar para que inmediatamente Viergever fuese capaz de rematarlo dentro del área pequeña para poner las tablas en el marcador. Respiraba el Ajax.

Viergever celebrando el tanto con el que empataban el encuentro / Foto: Ajax.nl

La segunda parte empezó de manera muy similar a la primera, con el Ajax manteniendo la posesión y con una intratable defensa por parte del Utrecht. Durante el minuto 53, cualquiera de los dos equipos se podría haber adelantado en el marcador, ya que tras un gran centro de Klaiber desde la banda izquierda, Kerk remató a bocajarro un disparo de volea que Onana consiguió atajar, siendo probablemente una de las mejores paradas de la temporada. La cosa no acabaría aquí. Inmediatamente después del paradón de Onana, el Ajax salió rápidamente al contraataque y tras una gran galopada de Dolberg por banda derecha, este mismo le haría un magnífico pase de la muerte a Younes, el cual remató mal y mandó el balón por encima del larguero.

El pobre rendimiento de la delantera del Ajax hizo que no tuviesen ninguna ocasión clara durante la segunda parte, exceptuando un zurdazo de Ziyech que pegaría en el poste. Mientras que la delantera del Ajax no terminaba de funcionar, los laterales del Utrecht no paraban de hacer daño por las bandas, teniendo lugar otra ocasión para Labyad en la que tras un buen centro de Emanuelson mandaría el balón al palo tras un buen cabezazo.

El encuentro estaba cerca de llegar a su fin, pero en el minuto 84, Klaiber colgaría desde la banda derecha un centro de lujo para que el mejor jugador del partido, Labyad, controlase el balón, dejase sentado a Van de Beek y colocase el esférico con un disparo de calidad al segundo palo dentro de la portería para sentenciar el partido.

Labyad celebrando su segundo gol del partido / Foto: FC Utrecht.nl

El estilo de juego del Ajax estuvo marcado por tener una gran posesión en campo contrario y por la preferencia de efectuar pases cortos e intentar atacar por el centro del campo, dejando un poco de lado las bandas. Sus puntos fuertes durante todo el partido fueron el gran número de balones que robaron y el peligro que creaban en jugadas a balón parado. Sin embargo, nada de esto de les sirvió debido a la falta de puntería que tuvieron para finalizar ocasiones.

Por otra parte, el estilo de juego del Utrecht se basó en darle gran importancia a las bandas y en colgar balones largos. Sus puntos fuertes se basaron en una defensa férrea la cual les permitió armar buenos contraataques con los que crearon diversas ocasiones. A pesar de la victoria, también cometieron algunos fallos, ya que perdieron la posesión a menudo con malos pases y sus delanteros solían caer en fuera de juego.

Tras esta dura derrota y la posterior victoria del PSV por 4-3 ante el Twente, el Ajax se sitúa a ocho puntos de la primera posición, hecho que les aleja en gran medida de las posibilidades de alzarse con el título liguero.