Holanda golea en la despedida de Advocaat

El combinado liderado hasta hoy por Dick Advocaat consiguió el triunfo ante la selección rumana en el último amistoso internacional de 2017.

La selección liderada por Cosmin Contra no fue rival para Holanda. Los rumanos sucumbieron ante Holanda y regalaron a Dick Advocaat su última victoria al frente del banquillo 'Oranje'.

Berghuis hizo olvidar a Robben

El futbolista del Feyenoord llevó a su selección a la victoria gracias a tres asistencias que salieron de sus botas. Berghuis, que está siendo el jugador más destacado de su club en esta primera vuelta de la temporada, completó un partido fantástico.

Los holandeses salieron al campo enchufados. Quizás el haber caído eliminados en la fase de clasificación y no jugarse nada sea a partir de ahora el estímulo necesario para desarrollar su idea de juego. Advocaat plantó en el Arena Nationala de Bucarest su clásico 4-3-3. Introdujo rotaciones en el once, como por ejemplo el propio Berghuis, De Ligt o Veltman.

Por su parte, Contra dejó en el banquillo a Florin Andone, delantero del Deportivo de la Coruña, para darle entrada como revulsivo nada más comenzar el segundo periodo. Holanda tuvo ocasiones nada más comenzar el encuentro, aunque Rumanía dispuso también de minutos en los que pudo hacer daño a los visitantes.

Tras una primera parte sin ocasiones excesivamente claras, en el que Holanda fue superior, llegó el carrusel de cambios por parte de ambos conjuntos. Esto benefició a Holanda, que se adelantó en el marcador nada más comenzar los segundos 45 minutos.

Memphis Depay fue el encargado de cabecear a la red un gran centro de Steven Berghuis. El extremo zurdo del Feyenoord realizó una gran jugada por banda derecha para que, tras golpear en la cabeza de un defensor rumano, el futbolista del Lyon anotara.

Diez minutos después de abrir la lata, Berghuis volvió a entrar en escena. El holandés volvía a regalarle un pase de la muerte a un compañero, en este caso a Babel. El delantero del Besiktas remataba con su pierna izquierda para poner el 0-2 en el electrónico.

Tras el segundo tanto de los visitantes, Rumanía introdujo un par de cambios con los que, por el momento, pareció reaccionar. Tuvo diez minutos en los que llegó con relativa claridad a la meta de Cillessen. Pudo recortar distancias, pero la zaga holandesa fue capaz de aguantar sus embestidas ofensivas.

El broche final lo puso Luuk De Jong, que sustituyó a Ryan Babel cuando se llegó a la hora de partido. De Jong remató al fondo de las mallas una falta puesta desde el costado derecho, una vez más, por Steven Berghuis. El partido quedó, por lo tanto, sentenciado definitivamente y acabó con las esperanzas rumanas.

El fin de una era

El partido ante Rumanía supuso para Holanda la conclusión del periplo de Dick Advocaat al frente del banquillo de la selección. De esta manera, pone fin a su tercera etapa liderando a la 'Oranje', sin haber sido aún confirmado quién será su sustituto.

Advocaat abandona el barco sin haber conseguido el objetivo que se le fijó desde la federación a su llegada el pasado mes de mayo: lograr la clasificación para el Mundial de Rusia. "Me voy porque es la hora de que llegue una nueva generación. No he tenido dudas, es la hora de los jóvenes. Ha llegado la hora de que lo demuestren", fueron las palabras del ya ex seleccionador en su despedida.

Se especula mucho con que su posible sucesor podría ser Ronald Koeman, recientemente destituido como preparador del Everton. Sin embargo, otras veces se señala a Hiddink y a Van Gaal como posibilidades más factibles para la regeneración, ya que conocen de sobra lo que es dirigir al combinado nacional.