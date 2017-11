David Neres, la samba del Ajax

Google Plus

Neres celebrando un gol con el Ajax / Fuente: Ajax.nl

David Neres es un joven extremo derecho brasileño de tan solo 20 años, zurdo, ágil, veloz y regateador. Podría decirse que es de esos típicos brasileños que se divierten jugando al fútbol a base de filigranas y un juego muy vistoso, es decir, de aquellos que hacen disfrutar al público.

Jugó durante toda su vida en las categorías inferiores del club de su ciudad, el São Paulo. Debido a sus buenas actuaciones fue subiendo de categorías hasta llegar a ser votado como el mejor jugador de la Copa de Brasil sub-20 en 2015, donde fue el máximo goleador en un trofeo que terminó levantando su equipo. Más tarde, fue parte del equipo del São Paulo que ganó la Copa Libertadores sub-20.

Neres celebrando la Copa Libertadores sub-20 con el São Paulo / Fuente: saopaulofc.net

Neres estaba predestinado a debutar con el primer equipo tarde o temprano, pero una grave lesión en el hombro retrasó su ansiado debut. Finalmente acabó debutando el 18 de octubre de 2016 en un partido que enfrentaba al São Paulo contra el Fluminese. Desde ese día jugó un total de 8 partidos con el primer equipo en los que anotó 3 goles.

Neres en su debut contra el Fluminese / Fuente: saopaulofc.net

Las buenas noticias no cesaban para Neres, ya que el 11 de noviembre, hizo su debut con la selección sub-20 de Brasil dando la asistencia en la victoria por 1-0 sobre México en un amistoso. "He intentado aprovechar al máximo esta oportunidad. Pese a ser un amistoso, es un honor para mí representar a mi país", afirmó. Después fue convocado para el Campeonato Sudamericano Sub-20 celebrado en Ecuador. Ayudó a Brasil a superar el grupo preliminar para meterse en las rondas eliminatorias, pero la actuación de la canarinha no fue buena durante el torneo y ni siquiera quedaron entre los cuatro primeros.

Neres disputando un partido con Brasil sub-20 / Fuente: zonacero.com

El último día del mercado invernal el Ajax haría oficial el fichaje de Neres por 12 millones de euros, siendo la mayor cantidad de dinero que ha pagado un equipo de la Eredivisie a uno extranjero desde que el PSV Eindhoven en el año 2000 completara el traspaso de Mateja Kežman desde el Partizán.

Marc Overmars, director de política de jugadores y ex jugador del Ajax declaró lo siguiente tras la llegada del brasileño: "Neres es un jugador que llevamos tiempo intentando fichar. Es uno de los talentos más importantes de Sudamérica, así que es maravilloso que haya elegido al Ajax. Es un extremo derecho que también puede jugar en la izquierda, que es justo lo que necesitamos. Aún tiene 19 años, y se tiene que adaptar, pero creo que podremos usarle ya esta temporada. No tenemos demasiados extremos y tenemos partidos muy importantes por delante. Así que estoy feliz de que vaya a estar pronto aquí, antes del verano".

Neres en su presentación posando con Van der Sar y Overmars / Fuente: Gettyimages.com

Tras la llegada de Neres al Ajax el 11 de febrero, jugó un total de 8 partidos de liga en los que anotó 3 goles y repartió 3 asistencias. En la campaña actual ha disputado 14 partidos en los que ha marcado 6 goles y ha dado 6 asistencias, resaltando su actuación ante el Feyenoord en la que su equipo ganó 1-4 gracias a sus 3 pases de gol.

¿Se convertirá Neres en la próxima estrella brasileña, o se quedará a medio camino al igual que tantos otros brasileños como Robinho, Pato, Douglas o Vinicius Araujo?