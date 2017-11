Van Bronckhorst: "Espero que este partido sea un punto de inflexión"

Google Plus

Van Bronckhorst dando indicaciones durante un encuentro de esta temporada. / Foto: feyenoord.nl

Ahora o nunca. Con esta expresión se podría definir la situación actual del club más grande de Rotterdam, el Feyenoord, y así lo ha dejado claro su entrenador: “Es un partido vital. No hemos comenzado la temporada como esperábamos, por lo que cualquier oportunidad que dejemos pasar a partir de ahora, nos costará caro en el futuro. Espero que este partido sea un punto de inflexión en nuestro trayecto en la liga”, comentó serio Giovanni van Bronckhorst. Y es que no pueden permitirse ningún error más. Tras cuatro encuentros sin lograr la victoria (la última data del 1 de octubre en el campo del AZ Alkmaar por 0-4), el vigente campeón necesita empezar a sumar de tres en tres para no despegarse de los de arriba y dejar de pelear por el título liguero.

Sextos en la clasificación, a cuatro puntos del AZ, PEC Zwolle y Ajax, el Feyenoord recupera a varios efectivos para el enfrentamiento del sábado. El arquero Kenneth Vemeer, con un golpe en el tobillo, y los defensores Bart Nieuwkoop y Sven van Beek, que sufrían dolencias en el tendón y en la cadera respectivamente, “han entrenado con total normalidad durante la semana, por lo que formarán parte de la convocatoria. Según se desarrolle el partido, puede que participen en él”, declaró.

En cuanto a Renato Tapia, el peruano se ha perdido parte de los entrenamientos del equipo, debido a que estaba disputando la eliminatoria de repesca contra Nueva Zelanda, que daba acceso al próximo Mundial de Rusia en el verano de 2018. Una vez conseguida la clasificación, el centrocampista ha tomado un vuelo directo a Rotterdam, por lo que tras tanto desgaste, el entrenador holandés ha decidido darle descanso. “Es muy importante el descanso y recuperarse bien. No merece la pena arriesgar a un jugador a estas alturas de la temporada, por lo que no tomaremos ningún riesgo con él”, concluyó.