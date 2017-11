Keizer: "Necesitamos ser más creativos"

Google Plus

Marcel Keizer, entrenador del Ajax. Fuente: @AFCAjax (vía Twitter)

El técnico holandés fue preguntado en sala de prensa por el partido de su equipo. También dio la lista de convocados, en la que se citan 18 jugadores.

Se quedan fuera Younes y Orejuela

El alemán y el colombiano causan baja para el encuentro de su equipo contra el NAC Breda. Keizer sí confirmó la presencia de Dennis Johnsen y de Deyovaisio Zeefuik. Además, Kostas Lamprou es reemplazado por Benjamin Van Leer.

Esta es la lista completa para el partido a domicilio ante el NAC Breda:

André Onana,Benjamin Van Leer, Joel Veltman, Matthijs de Set, Max Wöber, Daley Sinkgraven, Nick Viergever, Deyovaisio Zeefuik, Donny Brook, Hakim Ziyech, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Siem de Jong, David Neres, Klaas Jan Huntelaar, Kasper Dolberg, Justin Kluivert,Dennis Johnsen.

No saldrá ningún centrocampista cedido en invierno

Marcel Keizer fue preguntado acerca de la posibilidad de que alguno de sus mediocentros abandone la disciplina del Ajax en calidad de cedido en el mercado invernal. Sin embargo, el entrenador se mostró contundente. "Quiero que todos continúen aquí, y los quiero a tope", fueron sus palabras.

"Hay gran competencia en el puesto, me gustaría que hubiese una batalla competitiva en cada posición del campo", añadió Keizer. También afirmó que cuenta con el joven Carel Eiting, de tan solo 19 años

Seria duda acerca del sustituto de Younes

"Hay gran competencia en el puesto, me gustaría que hubiese una batalla competitiva en cada posición del campo" No estará disponible el talentoso extremo alemán Amin Younes. Esto crea un problema para el entrenador, que pierde de esta forma a uno de sus mejores efectivos en ataque. "Dolberg es una opción, lo valoraremos de aquí al partido", dijo Keizer sobre la alternativa de que Kasper Dolberg ocupe su puesto. Sin embargo, cerró las puertas a que sea Hakim Ziyech el que ocupe su puesto. "No hay manera de que juegue en un ala por el momento, Ziyech es centrocampista puro", fueron las palabras del entrenador del Ajax.

Por último, Keizer habló de algunos aspectos que su equipo tiene que mejorar. "Tuvimos problemas para crear oportunidades ante el Utrecht. Debemos ser más creativos, estamos trabajando en ello desde hace semanas", declaró. "Estamos buscando el equilibrio en el centro del campo. Queremos jugar un fútbol combinado para derribar al oponente", dijo.