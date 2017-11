Stijn Vreven: "Esto fue una vergüenza"

Foto: NACBreda.nl

El entrenador del NAC Breda, Stijn Vreven, salió muy enfadado y decepcionado del choque ante el Ajax de Ámsterdam de Marcel Keizer, tras la derrota por 0-8. La mayor goleada en la Eredivisie fuerda de casa, el Rat Verlegh Stadion fue conquistado por los ajaccied. Un Ajax que ha despertado y que con los goles de Van de Beek (x3), De Ligt (x2), Huntelaar, Schone y Neres, es segundo en la tabla con 25 puntos, el PSV lleva 33. El Breda salió humillado en su casa y es penúltimo con nueve.

Duras palabras del entrenador del Breda en rueda de prensa: "Esto fue una vergüenza, una exhibición vergonzosa que no vimos venir. Realmente no encajamos nunca en el partido, no fue un juego bueno ni por un momento, solo tenemos una oportunidad contra un equipo superior cuando mostramos pasión y lucha, y eso no lo hemos terminado de hacer hoy".

Continuó Vreven culpándose así mismo de la derrota: "La vergüenza radica principalmente en el hecho de que mostramos esto a diecinueve mil fanáticos, que nos apoyan todas las semanas. Esto es muy doloroso, asumo toda la responsabilidad de esto, y mi trabajo es poner al equipo en orden mental, físico y táctico, y no había nada que ver hoy".

Marcel Keizer se mostró pletórico en rueda de prensa, pero dijo unas palabras que no sentaron muy bien en el Breda: "Con todo el respeto debido a NAC Breda, pero luego, esto tenemos que mostrárselo a un mejor oponente".

Contento por las actuaciones de Van de Beek, la vuelta de Sinkgraven y el partido en general: "Pudimos mover el balón de un lado del campo a otro, pero después de una victoria de 0-8, la satisfacción es, por supuesto, primordial. Creo que también hicimos un buen trabajo como equipo, seguimos presionando en la segunda mitad, fue bueno que Daley Sinkgraven estuviera de regreso. Él es bueno con la pelota, viene demostrando desde la temporada pasada".