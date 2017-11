Guardiola y Van Bronckhorst hablaron en la previa al encuentro europeo

MANCHESTER CITY - FEYENOORD: Ruedas de prensa de los técnicos.

Tanto Pep Guardiola como Giovanni Van Bronckhorst han hablado en las horas previas al partido que les enfrentará este martes a las 20:45H. El tema común, en ambas ruedas de prensa, ha sido el increible estado de forma del equipo de Pep.

Manchester City, con la defensa en cuadro

A la reciente lesión de Vincent Kompany se ha sumado la del central inglés John Stones, que sintió un pinchazo en el muslo durante el partido ante el Leicester, y tras las exploraciones pertinentes, se ha comunicado en voz propia de Guardiola, que estará de baja entre 4 y 6 semanas: "Estará fuera todo el mes, un mes muy duro, pero esperemos que este bien para regresar a principios de Enero. No tenemos una plantilla amplia, primero perdimos a Vincent y ahora perdemos a John", comentaba el técnico catalán. "No es sencillo jugar doce partidos en un tramo tan corto de tiempo".

El entrenador del City deberá reconvertir puntualmente a laterales, o centrocampistas para tapar la falta de un defensa central, aunque ha meditado alinear al joven Adarabioyo. Tosin Adarabioyo, una torre de 1'90m y tan solo 20 años, sería la única opción natural para el puesto de Stones. A lo que Pep ha admitido que los jovenes que están en la primera plantilla pueden jugar en cualquier momento de la temporada.

"Tosin es una opción real, al igual que podrían jugar Phil o Brahim que están entrenando desde el principio con el primer equipo, no es por que yo sea generoso, si no porque se lo han ganado ellos. Son jugadores sobradamente preparados, no tienen miedo a jugar cuando se les necesite". El envidiable momento actual de forma por el que está pasando el City, ha sido parte importante en ambas ruedas de prensa, algo que Pep Guardiola, ha agradecido aunque prefiere mantenerse con los pies en el suelo. "Es un honor que digan que somos el equipo de Europa que mejor juega, pero aún no hemos ganado nada", finalizó.

Esperanza y confianza, los objetivos morales para Van Bronckhorst

El técnico de Feyenoord confía en lograr un buen resultado y en un pinchazo del Napoles, que les permita luchar por la tercera plaza del grupo: "La diferencia de calidad entre ambos equipos es, por supuesto, un hecho, no podemos negarlo. Tenemos que vender nuestra piel, lo más cara posible. Si conseguimos un buen resultado aún podemos pelear por el puesto de Europa League", indicó.

"Hemos preparado bien el partido, aunque el City, probablemente es el equipo que mejor juega de toda Europa en este momento de la temporada". En relación al anterior partido que enfrentó a Manchester City y Feyenoord, que se saldó con un 0-4 a favor de los ingleses, Van Bronckhorst dijó: "Vimos claramente que teníamos que acostumbrarnos al ritmo del partido, contra rivales de este nivel. Con cualquier sistema con el que juegues, el City puede adaptarse como ningún otro club en Europa. Nadie dudará de que el City es uno de los mejores equipos de Europa en este momento. Hasta ahora, ningún equipo ha sido capaz de hacerle frente y jugar a su nivel", finalizó.

A la espera de la jornada 5 de la Uefa Champions League, la clasificación del Grupo F, es la siguiente: