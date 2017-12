Anuario VAVEL Holanda 2017: Ajax de Ámsterdam, la fábrica de promesas inmortal

Google Plus

Foto: Ajax.nl

El Ajax de Ámsterdam “ha vuelto”, al menos para ser tenido en cuenta en Europa de nuevo. Su cantera siempre ha dado talento, pero este año ha sido un paso más gracias a la final de Europa League jugada ante el Manchester United. Año en blanco en 2017, pero consiguiendo, junto al PSV, que Europa vuelva a saber que Holanda aún tiene cosas que decir.

Para el Ajax el año empezó de la mejor manera posible, aunque en liga era muy complicado alcanzar al Feyenoord de Gio Van Bronckhorst, los de Peter Bosz la pelearon hasta el final. Sin embrago, fue la Europa League la que le dio la visibilidad internacional que necesitaban.

Foto: Ajax.nl

En verano sufrieron múltiples bajas que mermaron seriamente al equipo, muchas de sus promesas se marcharon, además de su entrenador. La falta diferencia de presupuesto con el resto de ligas hace muy difícil que puedan retener a sus estrellas. Llegaron buenos refuerzos también, como pudo ser la vuelta de Huntelaar, además de la explosión de futuras estrellas como David Neres o Justin Kluivert.

En la presente temporada las cosas no van como se esperaban, sí que mantienen su gran porcentaje de promesas, pero eliminados en la fase clasificatoria a Champions y con la liga muy complicada, el PSV y el AZ están por delante de él, y en particular, los de Phillip Cocu que no parece que vayan a aflojar.

Kluivert y Neres llegaron en el mercado de invierno 16/17

A pesar de tener bajas considerables, los refuerzos resultaron ser lo mejor del año, tanto de cara a lo que quedaba de temporada 16/17, como para este inicio de campaña 17/18. Las bajas fueron sensibles: Richedly Bazoer puso rumbo al Wolfsburgo por 12 millones, se marchaba una de las mayores promesas del equipo para la medular; Gudelj firmó con el Teda chino, el mediocentro ex de la Fiore dejó otro hueco importante y 5,50 millones en las arcas del Ajax; Anwar El Ghazi, su indisciplina le sacó del equipo ajaccied y le mandó al Lille francés por siete millones de euros; el lateral izquierdo Dijks firmó con el Norwich a modo de cesión; y Tim Krul, mítico portero holandés parapenaltis, terminó su cesión y volvió al Newcastle.

Las llegadas son lo verdaderamente importante de este mercado: dos de ellos subieron directamente del filial, fueron Justin Kluivert, hijo del mítico delantero holandés ganador de la Copa de Europa con el Ajax en 1995; y Matthijs De Ligt, joven central que junto a Davinson Sánchez formó la mejor pareja defensiva de la Europa League. Por último llegó David Neres del Sao Paulo por 12 millones de euros. Kluivert y Neres han empezado a ser importantes esta temporada, siendo indiscutibles en el tridente ajaccied. De Ligt es el central joven más prometedor de Europa, toda una estrella por explotar.

Foto: @AFCAjax / De Ligt

En la jornada número siete con la victoria por 5-1 sobre el Zwolle, el Ajax de Bosz se colocó segundo en la tabla, en tierra de nadie, pues el Feyenoord llevaba mucha ventaja y el PSV que iba tercero, no conseguía mantener una regularidad. Aunque ganaron al Feyenoord por 2-1 en la jornada 28, perdieron con el PSV por 1-0 cuatro jornadas después, esa derrota les dejó totalmente imposible la liga. Acabaron segundos con 81 puntos, uno menos que el Feyenoord. En copa cayeron ante el Cambuur por 2-1.

En Europa League fueron la sorpresa, jugadores como Dolberg, De Ligt, Davinson Sánchez, Klaassen, Bertrand Traoré o Ziyech se dieron a conocer en Europa. Después de caer ante el Rostov ruso por 4-1 en la fase clasificatoria a la Champions, solo les quedaba la Europa League. En el grupo G ganaron todo salvo dos partidos: un empate a dos ante el Celta y un empate a uno contra el Standard de Lieja. El Legia Varsovia, el Copenaghen, el Schalke 04 y el Olympique de Lyon, fueron los rivales que tuvieron qye derrotar para llegar a la ansiada final. El partido de vuelta ante el Schalke se decidió en la prórroga con la victoria alemana por 3-2, a renta del 2-0 en Holanda les fue suficiente para pasar. Ante Lyon pasó algo parecido, fueron dos partidazos, la vuelta la perdieron por 3-1, la ida la ganaron 4-1. Fue la final donde se vio qué equipo era el más veterano, el United ganó 0-2 a un joven Ajax que pecó de inexperiencia teniendo fallos graves que le costaron el título.

Un verano de salidas

Poco que contar aquí, altas y bajas y un nuevo proyecto de manos de Marcel Keizer. Peter Bosz abandonó el club de Ámsterdam para entrenar al Borussia Dortmund.

En cuanto a salidas se trata, al de Klaassen fue sin duda la más sensible: el central colombiano, Davinson Sánchez, se marchó por 40 millones al Tottenham; el capitán, Davy Klaassen, puso rumbo a Inglaterra, al Everton, por 27 millones de euros; la salida de Riedewald, central, lateral, pivote… polivalente al máximo, se marchó al Crystal Palace por nueve millones; Tete por cuatro millones al Lyon; el portero Boer al Zwolle como agente libre; Westermann al Austria de Viena como libre; el delantero Zivkovic se marchó al Ostende belga; y por último Bertrand Traoré que volvería de la cesión al Chelsea.

Foto: @AFCAjax / Equipo de la temporada 16/17

Muchas bajas muy difícles de tapar, aunque más o menos se consiguió: llegó el central Wöber del Rapid de Viena por 7,5 millones; Orejuela del Deportivo de Cali por 3,65 millones; Johnsen del Heerenveen por 2,4 millones; Huntelaar llegó como agente libre, al igual que el portero Lamprou; y Dikjs regresó de su cesión en el Norwich.

La cantera sigue siendo su principal arma

Con un equipo formado por más de la mitad de canteranos, el Ajax mantiene un nivel muy aceptable a pesar de las bajas. En verano ocurrió una de las mayores desgracias futbolísticas de este 2017, el joven mediocentro Nouri, sufrió una arritmia en el corazón que le dejó en estado de coma, los médicos dan por hecho que aunque despierte habrá perdido casi todas las facultades de movimiento, además de el habla, una tragedia que la afición del Ajax jamás olvidará y siempre será recodado con el hashtag: #StayStrongAppie.

Foto: @AFCAjax / Nuori

En la temporada quedaron eliminados de Champions tras empatar 1-1 en Francia y 2-2 en Holanda contra el Niza. Bajaron a la Europa League y volvieron a perder ante el Rosenborg 0-1 y 3-2. El Ajax decía adiós a Europa, solo les queda la liga.

El PSV comenzó arrasando con Hirving Lozano de estrella, aprovechando el mal inicio de campaña de Ajax y Feyenoord. Comenzaron perdiendo 2-1 ante el Hearcles, pero pronto comenzó su subida gracias a las victorias. Kluivert y Neres se hicieron con la titularidad por las bandas, sin duda los mejores en delantera. El mal arranque de Dolberg y la lesión de Younes, prácticamente no se notaron.

El empate ante el Twente 2-2 le dio al AZ la segunda plaza, pero la victoria por 3-0 ante el PSV y la posterior por 1-2 ante el AZ devolvieron el segundo lugar al cuadro ajaccied. 41 puntos los de Ámsterdam y 46 los de Eindhoven, aún queda mucha liga y cualquier cosa es posible.

Foto: @AFCAjax / Neres y Kluivert

Hablamos de un equipo muy goleador: Ziyech lleva cuatro goles, Van de Beek ya con nueve, Siem De Jong se coloca con seis, Lasse Schöne con nueve a base de golazos de falta, Dolberg y Neres con ocho goles ambos, Kluivert ya seis, con 18 años es la sensación de la temporada, y Huntelaar también con seis.

Un equipo equilibrado, jugadores veteranos como Schone o Huntelaar mezclados con promesas como De Ligt, Neres, Kluivert o Van de Beek, todo un equipazo que pelará la liga y la copa, preparándose para un asalto futuro a Europa.