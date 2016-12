Klopp: "Ahora es el turno de Mignolet"

Klopp tras el partido del Middlesbrough. Foto: Liverpool

El Liverpool volvió a la senda del triunfo tras los dos resultados negativos cosechados ante Bournemouth y West Ham y en la noche del miércoles superó con brillantez al Middlesbrough a domicilio. Adam Lallana volvió a liderar a los Reds con dos tantos y la noticia saltó al conocerse los onces iniciales pues Jürgen Klopp finalmente cedió a la presión popular y prescindió de Loris Karius en favor de Simon Mignolet.

"Ellos crearon mucho peligro con Traoré, tuvimos que defenderle con varios jugadores" "Ha sido una actuación magnífica, estoy encantado. Lo mejor de todo fue observar como el equipo evolucionó durante el partido porque aunque la primera mitad fue buena tuvimos que retocar algunas cosas en la segunda. No es fácil tener siempre el balón y buscar formas de ataque, eso agota física y mentalmente y algunos futbolistas necesitaron adaptarse en el segundo tiempo. Además fue un encuentro intenso, mucho más de lo que sugiere el resultado porque ellos crearon peligro por medio de Traoré, al que tuvimos que defender en ocasiones con tres y cuatro jugadores. Tuvimos muchas ocasiones pero creo que el resultado es justo, no merecimos más goles pero tenemos que convertir las oportunidades más a menudo", analizó tras el encuentro el técnico alemán.

Lallana celebrando su segundo tanto. Foto: Premier League

Klopp también trató varios nombres propios, tanto de sus jugadores como del equipo contrario pues el extremo español del Middlesbrough fue sin duda la principal amenaza: "Es muy rápido, nos complicó mucho todo el partido y nos forzó a trabajar en defensa para achicar espacios. No importaba en que lado estuviese el balón, no podíamos dejar a Milner solo con él, su calidad es tanta que necesitamos cuatro jugadores para pararle y por eso ellos no tuvieron tantas ocasiones, lo hicimos muy bien en defensa".

La prensa cuestionó al germano si Lallana es en estos momentos el mejor futbolista inglés, y trató de no crear polémica diciendo: "Para mí todos mis jugadores ingleses son los mejores, pero no puedo juzgar porque no he visto tanto al resto de los futbolistas de aquí. Era más fácil ver fútbol inglés en Alemania de lo que lo es aquí, pero estamos muy contentos con su estado de forma en estos momentos".

"Origio solo recibió un golpe, no está lesionado" También calmó a sus seguidores tras la sustitución de Divock Origi que volvió a ver puerta: "No está lesionado, solo recibió un golpe bastante doloroso y aunque la intención era sustituir a Mané tuvimos que cambiar a Divock".

Por último trató el tema estrella de la semana en el Liverpool, el bajo estado de forma de Loris Karius que tuvo que salir recientemente a defenderse de las críticas. El guardameta alemán dejó su puesto en el once a Mignolet y de momento no parece que vaya a recuperlo: "Este es un proyecto a largo plazo y queremos mejorar el club todo lo que sea posible pero en estos momentos tenemos que conseguir también éxito a corto plazo. Sé de sobra lo bueno que es Karius pero por desgracia en los últimos tres partidos no ha podido demostrarlo. No estoy interesado en la presión popular pero sí en el bienestar del chico y no quiero hacerle pasar por esto porque es un pequeño error y le puede pasar a cualquier portero del mundo".

Klopp y Karius tras un partido del Liverpool. Foto: Liverpool

"Todo está bien, tenemos a un muy buen portero como Mignolet que lo hizo estupendo al comienzo de temporada y no hay ningún motivo por el que tengamos que hacer pasar al chico ahora por esto. Hicimos un cambio por decisión técnica y no hay nada raro en ello, no se echó a llorar ni me pidió un abrazo cuando le dije que sería suplente. Cuando estás en un equipo como este si no pasas por tu mejor momento puedes perder el puesto, tienes que echarte a un lado y volver a darlo todo en los entrenamientos para recuperar tu mejor versión y buscar la vuelta al once titular. Es normal, no hay nada malo ni raro en todo esto", explicó Klopp.