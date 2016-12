Pulis: "Estoy muy contento con mis jugadores"

Pulis en su rueda de prensa posterior al partido ante el Swansea / Foto: WBA

Al West Brom le van las cosas bien y su entrenador no pudo evitar demostrar su alegría por la situación de su equipo tras ganar por 3-1 al Swansea, equipo que se está intentando aferrar a la Premier League. En las declaraciones post-partido, Toni Pulis, inconformista, declaró que su equipo no jugó bien en la primera mitad, y que tuvieron "un poco de suerte". Pese a esta primera parte en la que el galés no estuvo contento, su equipo mejoró en la segunda mitad. "Conseguimos mover bien el balón, jugamos bien en la segunda parte" declaró Pulis. Con el resultado de hoy su equipo se coloca séptimo en la tabla, a cuatro puntos del Manchester United, sexto. De hecho, contra el propio United se enfrentará en la siguiente jornada. Sin duda el buen momento de los "Baggies" les hace ser un equipo a tener en cuenta, y si siguen con este buen momento podrían colarse en Europa. "Estoy muy contento con mis jugadores, con la afición, con todos los que vinieron", explicó el técnico galés.

La actuación del equipo fue buena, pero hubo un jugador que destacó en especial. Ese fue Salomón Rondón. El venezolano con sus tres goles ante el Swansea ya lleva siete en esta edición de la Premier, estando igualado en el apartado goleador con grandes nombres de esta liga como Özil o Firmino. Pulis no se olvidó de él en el post-partido. "Estoy muy contento con Salomón. Ha mejorado mucho desde que llegó, por fin ha encontrado la regularidad", explicó Pulis. Rondón también tuvo su momento en las declaraciones tras el partido. "Me siento muy bien, el equipo jugó muy bien y trabajamos muy duro" dijo el 9 del West Brom acerca del partido. Tras sus tres goles (todos ellos de cabeza), Rondón quiso felicitar a sus compañeros por ayudarle a conseguir ese hat-trick con sus buenos centros. "Mis goles han llegado tras unos buenos centros, Brunt hizo unos centros brillantes" destacó el venezolano. El delantero, para finalizar su comparecencia, afirmó que este es uno de sus mejores momentos desde que llegó a la disciplina del West Brom, ya que es su primer hat-trick en este equipo.

Rondón celebrando con Brunt uno de sus goles / Foto: WBA

No todo fue optimismo en The Hawthrons. La otra cara de la moneda la puso Bob Bradley y su Swansea, que sigue en descenso. "Debemos superar a la adversidad", declaró el entrenador. Bradley achacó la derrota a la falta de confianza de su equipo, ya que para él dejaron de creer en el partido. "Tras el segundo y el tercer gol hemos bajado los brazos" explico el estadounidense. Pese a ello, en los últimos minutos, su equipo, pese a no tener fé, practicó un buen fútbol consiguió anotar un gol, y Bradley se queda con estos momentos del partido ante el West Brom. Refiriéndose a los siguientes partidos, Bradley declaró que no deben "dejar de confiar", porque para seguir en la Premier su equipo debe demostrar "resistencia y mentalidad" para evitar dejarse más puntos valiosos por el camino. Los "Swans" intentarán para estas próximas jornadas corregir sus errores defensivos, ya que, Bradley, descontento, declaró que su equipo daba "muchas facilidades a los delanteros rivales". Sin duda el Swansea deberá cambiar la mentalidad como bien dice su técnico si quieren continuar en la Premier League.