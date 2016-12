Puel: “Era una oportunidad para sumar los tres puntos”

Claude Puel durante el partido entre el Stoke City el Southampton | Fotografía: Southampton

Fiel reflejo de la temporada del Southampton su último partido ante el Stoke City. Los Potters se quedaron con diez hombres tras la expulsión de Marko Arnautovic en el minuto 23 por una falta sobre Sofiane Boufal, algo que no supieron aprovechar los Saints a pesar de jugar en Stoke on Trent. Aunque asediaron la portería defendida por Grant, no lograron abrir un marcador que les hubiera llevado mucho más alto en la clasificación. El peor de los males fue la suma de un punto que ya les deja en un noveno puesto con 21 unidades en el casillero. Tras el encuentro, Claude Puel no podía explicar cómo su equipo había dejado escapar un partido que se había puesto de cara demasiado pronto: “Es una decepción después de un partido once contra diez. Era una oportunidad para sumar los tres puntos”.

Profundizando un poco más en aquello que le pudo faltar a su equipo, cita la “calidad” como el elemento que hubiera marcado la diferencia en un encuentro que, según el técnico francés, “fue difícil por jugar ante un equipo con diez jugadores que no se mueven”. Ese último pase y ese primer gol es todo lo que se está echando en falta en una temporada aciaga para los de Southampton. Eliminados de la UEFA Europa League, les ha costado cuadrar un once de garantías que haga frente a todas esas ausencias que se produjeron el pasado verano. La idea del mismo Puel ha tardado en calar en un vestuario que jugaba de forma muy diferente con Ronald Koeman en el banquillo.

Antes de terminar, el entrenador de los Saints cree que la solución hubiera sido “anotar un gol” para haber obligado al Stoke City a romper su muralla defensiva. No obstante, deja un claro mensaje dirigido hacia sus jugadores en el que les incita a “aprender a jugar contra un equipo que se encuentre en el terreno de juego en esta situación”. Queda por ver si ese equipo es el Bournemouth, el siguiente rival de un Southampton que disputará el encuentro de la 17ª jornada de Premier League fuera de casa.