Bob Bradley: "Hay que controlar los partidos cuando vamos ganando"

Bob Bradley en rueda de prensa tras la derrota frente al West Brom: Foto: Swansea City AFC

La Premier League es una liga cargada de sorpresas. Se demuestra semana a semana con los resultados de cada jornada. Equipos que ganan por goleada pueden caer en picado en el siguiente partido. En la jornada del martes y en la de ayer, se vivió en Inglaterra alguna que otra sorpresa. Por ejemplo, el Arsenal cayó ante el Everton en Goodison Park. Lo mismo pasó con el Swansea, un equipo de la zona baja de la clasificación, que venía de golear por 3-0 al Sunderland, y curiosamente perdió 3-1 contra el West Brom, que a su vez venía de perder 0-1 en Stamford Bridge. Lo dicho, una liga cargada de sorpresas, que es su gran atractivo.

"Me hubiera gustado ver desarrollado nuestro fútbol, hubiera cambiado el partido creo yo" Bob Bradley insistió mucho ayer en la rueda de prensa posterior al partido en este tema; no se pueden conceder goles cuando vas por delante en el marcador. En ese sentido, su equipo tiene mucho margen de mejora pero la marcha de Williams en verano no ayudó, pues el central galés era la voz dominante en una defensa que se ha visto mermada tras su marcha al Everton con el que, por cierto, consiguió marcar su primer gol el otro día para ganar (2-1) al Arsenal.

"No puedes tener faltas de concentración cuando vas arriba. Si podemos mantener el ritmo de partido cuando vamos perdiendo, no entiendo porque no podemos hacerlo cuando nos adelantamos en el marcador. De no haber perdido la concentración en algunos partidos hubieramos tenido más oportunidades. En este apartado tenemos que mejorar de manera considerable", apuntó Bradley.

Siguiendo con el partido, el delantero del West Brom, Salomon Rondon consiguió anotar un hat-trick en la segunda mitad en menos de 13 minutos consiguiendo así una nueva victoria para su equipo. La noticia es destacada porque el delantero "Baggie" llebava tres meses sin ver portería.

Leo Britton está cogiendo los galones del equipo. Foto: Swansea City AFC

Después de la derrota frente al West Brom, el Swansea continua tercero por la cola en la clasificación a sólo tres puntos del Middlesbrough de Aitor Karanka, que tampoco ganó frente al Liverpool de Jurguen Klopp, que ya es segundo a seis puntos del Chelsea, que está intratable.

"Me hubiera gustado ver como volvíamos a jugar al fútbol que sabemos cuando hemos marcado, seguir confiando en nuestras posibilidades y anotar otro gol", matizó el entrenador del Swansea.

"Realmente, hemos tenido oportunidades para anotar el segundo, lo que hubiera dotado al partido de un plus de intensidad, eso es algo positivo. Pese a todo, sigo pensando que estamos progresando y que podemos terminar bien la semana", finalizó diciendo el norteamericano.