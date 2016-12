Sean Dyche: "Estamos decepcionados con el resultado no con el rendimiento"

Sean Dyche no se rinde. Foto: Network3r.com

Ayer el Estadio Olímpico de Londres esperaba con ganas al Burnley, además con un resultado favorecedor, sí, el marcador brillaba con ese 1-0 que posicionaba al local en el puesto 15 de la tabla. Pero más cerca están los chicos de Sean Dyche a 13 puestos del primero. El resultado de ayer animó sólo al local y frustró al visitante, por un lado los de Eddie Howe aprendieron a no rendirse jamás, pues más de una vez se ha encontrado en segunda; por otro lado el visitante del partido estaba descolocado, eso sí peleará más que nunca en lo que queda de Liga ya que el rendimiento de ayer fue de diez.

Fue en la primera parte de las 8:45 cuando Mark Noble logró que el esférico atravesara la red del visitante, en ese momento el equipo se vino arriba aunque no lograron encajar otro gol. Sin duda el protagonista fue el West Ham United con una mayor posesión de balón y por si fuera poco 20 tiros a portería frente a ocho del visitante.

El partido no funcionó para los de Dyche, de ahí su enfado hacia el que pitó el partido: "Desafortunadamente no podemos tener una gran decisión en este momento. El árbitro dijo que no lo veía como una falta, y pensé 'no es 1972'". No le gustó nada la decisión del árbitro. Pero por si fuera poco, el entrenador del visitante seguía protestando ante las `malas´ pitadas en el terreno de juego: "Incluso la posibilidad de que Sam Vokes tenga durante la segunda parte el pie del defensor del West Ham tan alto, si eso está en medio del campo, la multitud se vuelve loca". Pues sí, no todos salieron contentos del Estadio de Londres, está claro que no fue el día del Burnley.

Para aclarar más aún que se dirigía al árbitro, dirigió estas palabras a la prensa: "Fuimos mejores en la segunda mitad y por eso estoy tan frustrado por la decisión del árbitro". A la vista está que el entrenador sonría solamente a sus chicos y aficionados: "Estamos decepcionados con el resultado no con el rendimiento".

El club que pasó ayer de visita por el Estadio Olímpico de Londres, asegura que el resultado no era de fiar y que los jugadores dieron un 100% por 100%, en cualquier caso el próximo encuentro contra el Tottenham el 18 de diciembre será decisivo. Dyche confía en el club, no es hora de rendirse.