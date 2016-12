Tom Heaton insiste que sufrió una falta en ataque

Google Plus

Tom Heaton (Fotografía: Getty Images Europe)

El experimentado portero le atajó el penalti al centrocampista Mark Noble antes del medio tiempo en el Estadio Olímpico de Londres pero desafortunadamente tras un rebote se le complicó todo a Burnley. Cuando se le consulto con respecto a la polémica falta, se mostró muy incómodo: “Pensé que era falta en ataque, estoy convencido de que fue Michail Antonio me distrajo de forma ilícita y que Andy Carroll también es complice porque la jugada inició con él , ambos saltan y me parece extraño que al árbitro no se percate ”.

Burnley mereció al menos empatar en el complemento, sobre la acción que derivo en el único gol del partido fue muy reflexivo: “Eso fue otra frustración, hicimos todo lo posible como para poder adjudicarnos los tres puntos y las cosas no salieron como nosotros quisimos. El fútbol es así, un error y todo lo positivo se va al tacho, generamos muchas ocasiones como para empatar y debemos aprender de esta derrota”.

Los “clarets” están en el decimotercer lugar de la clasificación tras 16 jornadas disputadas con 17 puntos de 48 posibles, en conjunto muy irregular un par de jornadas puede encarrilar una seguidilla de victorias y las otras mandar al tacho muchos aspectos positivos. Sus próximos cinco partidos serán muy exigentes puesto que sus rivales serán Tottenham Hotspur, Middlesbrough, Sunderland por partida doble y Manchester City.

Burnley deberá replantear sus objetivos a mediano plazo, mejorar muchísimo y encontrar su mejor rendimiento colectivo. En el tramo crucial que afrontará en la presente temporada no habrá margen de error será a todo o nada por permanecer en la máxima categoría del fútbol inglés. El camino aún es muy largo, el fantasma del descenso podría atormentarlo y sólo le sirve empezar a sumar la mayor cantidad de puntos posibles. El fútbol es deporte maravilloso, esperemos que nos siga brindando nuevas sorpresas.