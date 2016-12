Holgate tras su renovación: "Quiero seguir creciendo en este club"

Holgate en un encuentro con el Everton este curso. Foto: Premier League

El Everton ha anunciado la renovación de Mason Holgate, Gareth Barry y Leighton Baines causando una gran alegría en la parte azul de Liverpool aunque no cabe duda que la más ilusionante es la del joven defensor inglés.

Holgate ha sido una de las notas positivas de la irregular temporada de los Toffees y con esta extensión hasta verano de 2021 Ronald Koeman se asegura poder contar muchos años más con uno de los futbolistas más prometedores del panorama inglés.

"Ha sido un torbellino de temporada, no me lo esperaba" "Ha sido un auténtico torbellino de temporada para ser completamente sinceros. No me esperaba nada de esto pero estoy disfrutando mucho y espero poder seguir viviendo muchas experiencias como estas en lo que queda de temporada. Mi confianza ha ido aumentando según seguía pasando tiempo con el primer equipo y ya me siento completamente asentado y una parte del grupo", explicó Holgate.

Holgate y Koeman en el encuentro ante el Stoke City. Foto: PA

"Me siento parte del grupo porque los compañeros me están ayudando mucho y gente como Ashley Williams y Jagielka que juegan en mi posición me sirven como ejemplo. Observar a estos grandes profesionales me vale para poder mejorar y aplicarlo a mi fútbol y luego otros como Coleman siempre me dan muy buenos consejos, es un grupo magnífico para aprender", dijo emocionado a la página web del club.

"El míster ha estado genial conmigo" Siempre que un futbolista joven da el salto al primer equipo se le considera un protegido o descubrimiento del técnico que confió en él, y por eso sobre Koeman dijo: "Ha estado genial conmigo, le debo mucho. Ha sido magnífico poder contar tanto para él desde el principio, tengo a mucha gente a mi alrededor dispuesta a ayudarme y por eso tengo tantas ganas de seguir creciendo y aprendiendo en este club".

El entrendor holandés también tuvo palabras para Holgate y destacó la capacidad de sacrificio del chico diciendo: "Es el futuro del club y un gran ejemplo para otros chicos de la cantera. Es uno de nuestros mayores talentos y respondió muy bien al comienzo de la temporada cuando tuvo que empezar a jugar de titular. Puede jugar en muchas posiciones de la defensa y se mostró muy cómodo desde el principio porque tiene una gran fortaleza física y defensiva".