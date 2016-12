Klopp: "Mignolet está en un momento de forma brillante"

Klopp durante un partido del Liverpool. | Foto: @LFC

El lunes se celebrará uno de los partidos más importantes de la temporada para Liverpool y Everton. Los dos equipos de Merseyside se medirán en el estadio de los Toffees en el primer derbi de la temporada para la ciudad.

Jürgen Klopp ha sabido darle la importancia que merece el partido, además del valor sentimental que atrae para los aficionados de uno y otro equipo: “Para mi es especial, mi primera vez en Goodison. Es un momento muy impornta te de la temporada, ambos clubes están en buena racha. Vimos su partido en el hotel en Middlesbrough. Será una batalla. Todo depende de hacer las cosas correctas en el momento correcto, no mucho sobre motivación. Los jugadores saben que es difícil, pero es posible. La parte del fútbol será muy importante, y la atmósfera, por supuesto. Es nuestro trabajo mantenerlos lo más callados posible”.

Con Mignolet titular, no hay problemas para Klopp

El entrenador Red también ha querido confirmar algunas dudas. Entre ellas, el alemán ha confirmado quién será el guardameta titular en el derbi: “No quiero cambiar cada semana. Simon tuvo un partido muy bueno y será titular, seguro. Loris puede usar el tiempo para entrenar. Sé cómo de bueno es, pero no es suficiente y sólo lo sé yo. No hay nada que pensar. Solo si sucede algo, entonces Loris será titular”.

La decisión de sustituir a Karius en el anterior partido, vino precedida de dos encuentros en los que el portero alemán dejó algunas dudas, encajando goles que podrían haber sido subsanados: “Creía que tenía absoluto sentido, es una buena decisión para los dos. Todo está bien, no tomo decisiones finales mientras la actitud sea buena. Soy responsable de que los chicos muestren lo mejor. A veces el trabajo es quitar a alguien de la línea de fuego, de la mirada pública. Ponerle a un lado para que llegue a su mejor nivel. Sé cómo son las discusiones públicas, pero no estoy interesado en absoluto. Solo hicimos el cambio porque Simon está en una forma brillante”.

El derbi de Merseyside, algo más que fútbol

El técnico alemán, desde que llegara hace algo más de un año, sólo ha podido vivir un choque entre Liverpool y Everton, con un aplastante 4-0 de los Reds. Esta será la primera vez que viaje hasta Goodison para jugar, pero ya sabe lo que es este encuentro en la ciudad: “Me gusta como Liverpool vive con esto, la ciudad, esos dos grandes clubes, hasta ahora no he tenido problemas con seguidores del Everton. Mucha gente apoya al Everton, así que no tengo problemas con ellos. Estoy bastante bien adaptado en esas situaciones. El fútbol no es la cosa más importante del mundo, pero el lunes por la noche, durante 90 minutos en Liverpool, probablemente lo será”.

La última vez que el Liverpool se acercó a Goodison Park, solo pudo sacar un punto gracias a Danny Ings. Así lo recuerda Jürgen Klopp: “Lo vi en directo por la televisión. Fue un empate a uno, Danny Ings marcó y Lukaku empató”. Tras este partido, Brendan Rodgers dejó de ser técnico del Liverpool. Klopp ha querido resaltar que no sabía que sería su sustituto, aunque está contento con ser el entrenador del equipo.

La rivalidad entre estos dos conjuntos va más allá de la pasada temporada. Esa es otra de las lecciones que el alemán ha tenido que aprender en su estancia en la ciudad inglesa: “Soy parte del Liverpool FC, así que es fácil para mi entender la importancia del partido. Pero el Everton no ha sido mi enemigo desde que tengo 12 años. Sé que son años de rivalidad entre los dos equipos. Me encantan estas historias, me encanta la historia, soy un gran fan de la historia del fútbol. Los dos clubes mostraron su verdadero carácter cuando reaccionaron por lo ocurrido en Hillsborough. La mejor historia que he oído en fútbol”. Pese a todo, el Liverpool pretende asaltar Goodison y arrebatarles los tres puntos: “Respeto los deseos del Everton, pero somos el Liverpool y queremos ganar el partido también”.

Klopp supera los malos días con cambios

Tras dos pinchazos consecutivos, los Reds llegan al derbi contando una victoria que les hizo recuperar la senda de buenas actuaciones. Y eso es lo único que preocupa de verdad a Jürgen Klopp: “No pienso demasiado sobre la forma del equipo, sabíamos que teníamos que cambiar las cosas después de los dos partidos. Podemos creer en que nosotros mismos, en un día normal, estamos en muy buena forma. Pero entonces tienes que poner intensidad”. “No tengo ninguna duda sobre nuestra calidad, pero sé que necesitaremos todo lo que podamos dar en Goodison Park. Así es como debería ser”, analizó el técnico antes del encuentro del lunes.

Sturridge, la gran duda del Liverpool

Una semana más, Daniel Sturridge ha salido a colación en la rueda de prensa de Jürgen Klopp. El técnico, que avisó de la ausencia del inglés ante West Ham y Boro, no ha confirmado la presencia del delantero en el derbi: “Sigue siendo duda. No puedo decir nada distinto. Está más cerca de entrenar con el equipo, quizá pueda hacerlo hoy. Si no puede estar al 100%, tenerle para 20 minutos será fantástico. Si está disponible, estará con el equipo. Sería estupendo si pudiera ser parte del entrenamiento hoy”.

Emre Can también es duda para el encuentro después de sufrir una lesión en un entrenamiento antes de jugar frente al West Ham. El técnico tampoco ha querido adelantar acontecimientos respecto al estado del centrocampista alemán: “Está en buen cambio. Tuvo una lesión extraña, no había oído nada de ella antes. Pero no podemos cambiarlo. Ayer no tenía dolor. Si está listo para entrenar hoy o mañana, por supuesto que contaremos con él”.

Finalmente, el entrenador teutón habló sobre Matip. El camerunés no jugó en Riverside frente al Boro por molestias, y parece que todavía no se ha resuelto su problema físico que arrastraba desde hacía unas semanas: “Con Joel es un poco distinto. No hay una decisión final, ha tenido problemas durante algunas semanas. No podemos forzarlo. Tenemos que intentarlo de nuevo para el Everton, o unos días más tarde ante el Stoke o después ante el Manchester City. Estamos teniendo conversaciones sobre esto y no hemos decidido nada aún”.