Ranieri: "Necesito ver una reacción"

Ranieri dirigiendo al Leicester esta temporada / Foto: Reuters

Las sensaciones esta campaña del campeón de la Premier son como una montaña rusa. A los “Foxes” les esta costando encontrar la consistencia, y si a esto le sumamos un pésimo rendimiento fuera de casa (de ocho partidos fuera solo puntuaron en uno) nos queda como resultado una temporada que dista muy lejos de la gesta que se consiguió la pasada campaña. De hecho, esta ultima semana ha sido un reflejo de lo que está siendo esta temporada. Consiguieron ganar al poderoso City como locales dando una exhibición, y pocos días después caían ante el Bournemouth fuera de casa.

Ranieri en su rueda de prensa previa al duelo fuero ante el Stoke se mostró tremendamente preocupado por como esta marchando su equipo. “Ellos (el Stoke) son fuertes, pero necesito ver al verdadero Leicester. ¿Cuál es el verdadero Leicester? ¿El del City o el del Bournemouth? Necesito ver una reacción”, explico el italiano, mandándole un mensaje a su plantilla. Esta “reacción” que busca Ranieri no será sencilla, pero para conseguirla, Ranieri afirmó que hay que “trabajar, trabajar y trabajar”. El técnico declaró estar desesperado con la situación, pero que está "seguro qué reaccionarán”.

El entrenador italiano prosiguió su comparecencia declarando que le parece “increíble” no haber ganado fuera de casa, pero que intentarán ganar para que sus aficionados tengan "unas mejores navidades". “Nuestro estilo no va a cambiar pese a que fuera de casa lo hagamos peor”, afirmó el técnico respondiendo a las voces críticas que ha tenido su equipo a lo largo de estos partidos. Ranieri espera conseguir una victoria ante el combativo Stoke, siendo esta jornada más sencilla ya que Schemeichel vuelve al equipo y probablemente juegue ya que Ranieri afirmó que “ha entrenado bien”. Del que no se sabe si participará o no será Drinkwater, ya que Ranieri no confirmó si jugará o no tras sus tres partidos de sanción, ya que lo decidirá mañana antes del partido.