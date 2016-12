Zola: "Rowett me da pena, es un compañero y me gustaría charlar con él"

El fútbol inglés se encontró una chocante noticia en la tarde del miércoles el Birmingham City decidía despedir a Gary Rowett, uno de los técnicos más prometedores del panorama actual y que tenía a los Blues rondando los puestos de play-offs.

Los nuevos dueños del club no confiaban en el carismático técnico y decidieron darles las riendas del nuevo proyecto a Gianfranco Zola, una leyanda en los terrenos de juego pero no tanto en los banquillos. Dos días después y antes de jugar un importante partido ante el Brighton and Hove Albion el club decidía presentar al entrenador que mandó un mensaje a su predecesor: "Entiendo su situación y me da pena. Fue muy complicado aceptar la oferta porque había alguien en el puesto, entiendo lo duro que es porque he estado en ese lugar y es una lástima cuando un compañero pierde el trabajo pero la vida sigue adelante".

"Los dos somos profesionales y esto es algo propio de este trabajo" "Rowett tiene todos mis respetos porque ha hecho un buen trabajo en el equipo pero yo también soy un profesional. Me gustaría hablar con él para decirle que lo siento por él y que entiendo lo complicado que es, pero somos profesionales y esto es algo propio de este trabajo", explicó el italiano.

"Estoy muy contento por volver a entrenar en Inglaterra en un club tan ambicioso como este que tiene un gran futuro por delante. Vengo a suplir a alguien que lo ha hecho muy bien y será un duro reto pero quiero demostrar que no se han equivocado al elegirme, es un proyecto muy interesante y que es un riesgo pero ya me recordais como futbolista, no me importa tomar riesgos", analizó ante los medios.

"Entiendo que los futbolistas estén sorprendidos pero estoy aquí para ayudarles con mi experiencia" Zola no escondió que el despido de Rowett fue sorprendente y que se trataba de un técnico con mucha aceptación entre público y jugadores, y por ello lanzó un mensaje a sus futbolistas. "Quiero demostrarles que estoy aquí para ellos, entiendo que estén sorprendidos pero vengo para ayudarles a mejorar con mi experiencia. Se me ha pedido que consiga hacer mejor a este equipo que ya lo está haciendo muy bien y allá donde he ido no he tenido problemas en implantar mi idea de fútbol con los jugadores que considero necesarios y no tengo inconveniente alguno con esta plantilla", dijo Zola.

Por último quiso agradecer a la nuev directiva la confianza depositada en él y pidió paciencia a una afición que ya pone en duda las primeras decisiones tomadas: "Tienen un plan muy ambicioso para mejorar el equipo y la entidad en general. Sus intenciones son buenas y no harían lo que han hecho si no quisieran lo mejor para el Birmingham City, aunque entiendo que es un riesgo despedir a un entrenador que lo ha hecho muy bien y traer a un técnico como yo".

"Tan solo el tiempo dirá si han acertado con el cambio pero las intenciones son buenas. La relación más importante en este deporte es entre el técnico y el presidente, tiene que ser buena y fluida porque si la colaboración no es absoluta puede haber problemas. Desde luego que ellos lo han hecho porque creen que es lo mejor para el club", finalizó diciendo el nuevo técnico de los Blues.