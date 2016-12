Payet está centrado en sacar al West Ham de la parte baja de la tabla

Google Plus

Payet celebrando un tanto con el West Ham. Foto: Premier League

Se acerca la apertura del mercado de fichajes y de nuevo vuelven las especulaciones sobre la posible marcha de Dimitri Payet del West Ham.

El habilidoso jugador francés está rindiendo prácticamente al nivel de la temporada pasada mientras su equipo sigue cosechando semana tras semana resultados sorprendentemente negativos.

Payet lleva esta temporada tres goles y siete asistencias Sus tres goles y siete asistencias de momento no sirven para sacar a los Hammers de los puestos de abajo de la tabla y según declaró el futbolista en un medio de su país, su prioridad en estos momentos no es cambiar de equipo sino ayudar a los londinenses a cambiar su suerte. "El West Ham está en una situación complicada y en estos momentos me llevará mucho esfuerzo y trabajo tratar de salir de la parte baja de la tabla", explicó el 27.

Payet celebra su tanto la pasada semana en Anfield. Foto: Premier League

"Hay momentos en el año para empezar a cuestionarse ciertas cosas pero este no es uno de ellos. Quiero volver a vivir los buenos tiempos que pasé en la temporada 2015/16 con Francia y con el West Ham que fue un gran año", rememoró Payet.

"Tengo ambiciones pero quiero hacer las cosas en orden" Tras llegar a la final de la Eurocopa disputada en Francia los galos cayeron en la prórroga ante Portugal y el comienzo del curso supuso otra decepción para Payet al observar desde su lugar de vacaciones como sus compañeros no conseguían superar la fase previa de clasificación de la UEFA Europa League. Por ello resulta inevitable que la siguiente pregunta fuera acerca de su futuro: "Está claro que soy una persona ambiciosa pero quiero hacer las cosas en orden. De momento quiero hacerlo bien con mi equipo para poder seguir acudiendo con la selección y asegurarme un puesto en el Mundial de Rusia 2018".

No cabe duda que las posibilidades de que los Hammers comiencen a ascender en la tabla y puedan volver a soñar con clasificarse para competición europea estará en gran medida condicionada por la permanencia de Payet, que de momento parece tener las cosas claras. Seguirá en Londres y los aficionados a la Premier League deben agredecerlo.