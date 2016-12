Previa Sunderland - Watford: sumar para no caer

Google Plus

Lamine Koné en el partido frente al Watford de la temporada pasada. Foto: Getty Images

Tras la derrota del Sunderland frente al actual líder de la Premier League, el Chelsea, en el Stadium of Light por 0-1 los "Black Cats" vuelven a disputar jornada de Premier en su estadio. Tras dos semanas un poco convulsas buscarán puntuar para seguir sumando en una temporada que está siendo muy ajustada e igualada para los equipos de la zona baja de la tabla.

Por su parte el Watford viene de conseguir una victoria y una derrota en los dos últimos partidos por lo que los "Hornets" buscarán el resultado que les de una continuidad para el resto de la temporada.

David Moyes: recuperación de la credibilidad

El Sunderland de la mano de David Moyes prometía mucho en la pretemporada, un entrenador experimentado, buenos fichajes, etc. Sobre el papel, los "Black Cats" partían como favoritos para salir los primeros del descenso. Sin embargo, empezó la competición y la afición tuvo que esperar 10 partidos para ver a su equipo conseguir los tres puntos.

"Ante la mala suerte, tenemos que levantarnos y luchar" No obstante, a partir de ahí, y de la amenaza de destitución para Moyes, el equipo ha experimentado un cambio. Ya no vemos una plantilla de bajo nivel, actualmente los del Stadium of Light ponen en problemas hasta al líder, como se vio la semana pasada.

Para Moyes es importante el trabajo que aceptó a principios de temporada tras el paso de Allardyce por el club. El ex de United o Everton entre otros, necesita un proyecto que lo vuelva a poner en la cima, o almenos cerca, del fútbol tras un inicio muy bueno en el Everton, donde llego a convertirse en uno de los mejores entrenadores jóvenes de la liga inglesa y un bajón importante en el Manchester United o en la Real Sociedad.

David Moyes espera conseguir una mejora con el Sunderland. Foto: Sunderland AFC

La afición espera que su equipo consiga puntos para alcanzar el objetivo de la temporada: la salvación. Si el Sunderland continúa en la línea exponencial de mejora, nadie duda que podrán salvarse antes de lo esperado incluso.

Watford: a Sunderland sin Roberto Pereyra

El Watford se va a enfrenar al Sunderland con la baja vital de Roberto Pereyra. Tras ganar al Everton, los "Hornets" perdieron frente al Manchester City, por lo que quieren ganar en el Stadium of Light.

Pereyra será baja para el partido frente al Sunderland. Foto: Watford FC

Pereyra se lesionó en el partido frente al conjunto de Pep Guardiola en el tobillo y se va a perder unos cuantos partidos. Roberto es un jugador que aporta mucho en ataque al Watford, tanto que se puede decir que está siendo parte esencial del equipo esta temporada. Su baja puede afectar notablemente a los visitantes pero de todas formas intentarán suplir su baja de la mejor manera posible.

Jordan Pickford: revelación y noticia positiva

No se puede hacer un artículo del Sunderland sin hablar de su portero, Jordan Pickford. El joven guardameta inglés llegó al equipo para sustituir a Vito Mannone y ha cumplido con expectativas.

Jordan Pickford está siendo uno de los mejores jugadores esta temporada. Foto: Sunderland AFC

Empezó un poco mal, con algunos errores que hicieron que la afición dudara de él pero con el paso de los partidos ha demostrado que es un portero de garantías. Actualmente, ha conseguido que nadie hable de Mannone. El inglés además ha realizado intervenciones de peso que han dado puntos a los "Black Cats".

"Es un auténtico porterazo para lo joven que es, si sigue así no durará muchos años en el club" Jordan Pickford es un portero joven, 22 años, pero ya demuestra una solvencia propia de porteros más experimentados que, con la edad que tiene, le puede ir muy bien de cara al futuro. Es cierto que comete algunos errores de principiante, pero es normal en un portero de estas características. Eso sí, tiene mucho potencial y margen de mejora, tiene que seguir trabajando y 'los grandes' no tardarán en llamar a su puerta.

Posibles Alineaciones