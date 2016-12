Mark Noble insiste que West Ham debe sumar la mayor cantidad de puntos

Google Plus

Mark Noble (Fotografía: Getty Images Europe)

West Ham ganó 1-0 ante Burnley en el Estadio Olímpico de Londres en la jornada pasada, los “hammers” tampoco son ajenos a rendimiento colectivos irregulares y necesita encarrilar una seguidilla de victorias para que el fantasma del descenso no los siga atormentando en el horizonte, con cuatro puntos de diferencia sobre la zona roja aún el camino es muy largo. Este sábado sostendrá otro complicadísimo reto en casa ante Hull City y Mark Noble no dudó en dejar sentada su posición: “Estaría mintiendo si les dijera que no veo un cambio de actitud en el complemento, siento que hemos mejorado y estoy convencido de que los resultados nos respaldarán”.

Con respecto al tramo importante del calendario que afrontará West Ham, se mostró convencido de que será cuestión de tiempo para que el equipo encuentre su mejor rendimiento colectivo: “No sentimos muy presionados esta semana, aunque nos preocupamos más por reencontrarnos con la victoria. Nuestra principal virtud fue haber capitalizado la ocasión más clara que generamos”.

En la decimosexta jornada, los “hammers” buscarán ratificar su buen desempeño futbolístico y finalizó con broche de oro hablando sobre sus expectativas para el trascendental partido ante los tigres: “Los tres puntos serán nuestra prioridad, tenemos otro partido en casa, lo más importante será seguir consolidando nuestro estilo de juego”. Sus próximos partidos entre Premier League y Copa FA serán muchísimo más complicados, puesto que se medirá a Swansea City, Leicester City, Manchester United y Manchester City respectivamente.

Algunos aficionados que aman este maravilloso deporte se preguntan ¿West Ham podrá asegurar su permanencia? Los resultados son indicadores para evaluar a los proyectos el camino aún es muy largo como para adelantarse con vaticinios erróneos. El fútbol inglés siempre brinda sorpresas y la presente temporada no será la excepción aunque el rendimiento actual es muy distante de aquel rival complicado que fue en la temporada pasada.