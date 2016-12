Benteke: "Klopp no me quería pero no lloré. Ahora soy feliz en el Crystal Palace"

Benteke junto a Klopp en el Liverpool. Foto: Premier League

Christian Benteke fue una de las pocas personas en Liverpool menos felices con la llegada de Jürgen Klopp. Como muchos expertos apuntaban el gigantón belga no encajaba en el juego del técnico alemán y poco tardó en deshacerse del ariete que ahora ha vuelto a encontrar su mejor versión en el Crystal Palace.

"Cuando Klopp llegó tenía otras muchas alternativas que prefería por delante de mí. Quizá dada la forma en que quería jugar los otros eran opciones más interesantes, y aunque no me quería no iba a ponerme a llorar o a comportarme como un niño. Ni siquiera me quejé y fue muy frustrante porque quería jugar", recordó en una entrevista al diario francés L'Equipe. No puedes permitirte el lujo de dejarte llevar o decaer, no puedes convertirte en un perdedor e hice lo que tenía que hacer, me marché y ahora soy muy feliz en el Crystal Palace , explicó Benteke.

El motivo de su llegada al sur de Londres no es otro que el técnico de los Eagles: "Alan Pardew confió en mí y tuve la suerte de poder empezar a marcar goles pronto porque estoy aquí por él".

Pardew y Klopp discuten la temporada pasada. Foto: Premier League

En el Crystal Palace Benteke ya está viviendo una nueva vida y reconoce que Wilfried Zaha y Bakary Sakho son sus mejores amigos en un personal test al que se sometió para la cadena británica Sky Sports. Al ser preguntado por el extremo inglés dijo: "Estoy muy feliz de poder jugar a su lado porque es uno de los mejores extremos del campeonato. Puede marcar, puede asistir y este año está mostrándoles a todos de lo que es capaz".

Este sábado los Eagles abren la jornada en Selhurst Park ante el Chelsea, y quieren olvidar lo ocurrido entre semana frente al Manchester United: "No merecimos perder y en su primer gol hubo una mano clara que precedió al tanto, pero queremos dejar eso atrás".

"Hazard es el mejor futbolista con el que he jugado" El duelo no será sencillo pero Benteke confía en las posibilidades de lo suyos ante los Blues: "Están en un gran momento y van a ser una dura prueba para nosotros pero trabajaremos lo más duro que podamos para conseguir un buen resultado. Cuando Hazard está en forma es uno de los mejores jugadores de la Premier League pero esta temporada no es solo él, todo el equipo parece muy fuerte". Sobre su compañero además dijo: "Es el mejor futbolista con el que he jugado, pero es mi amigo".

Benteke celebrando un tanto con el Palace. Foto: Premier League

Además se refirió al Aston Villa, un gigante que ahora no pasa por sus mejores momentos y que le dió a conocer en Inglaterra cuando no era más que un desconocido delantero de la liga belga: "Siempre estarán en mi corazón porque les debo mucho. Hoy en día soy el futbolista que soy gracias a ellos y siempre sigo sus resultados, no es fácil descender a Championship. Tienen algunos jugadores muy buenos y espero que puedan regresar cuanto antes a la Premier League".