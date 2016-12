David Moyes: "Hay que levantarse y luchar a pesar del reducido presupuesto"

Google Plus

David Moyes no abandona el barco, luchará hasta el final. Foto: Sunderland AFC

David Moyes ha realizado la rueda de prensa previa al partido del sábado frente al Watford. Consciente de las limitaciones del club pero de los objetivos a cumplir, Moyes ha tenido un discurso contundente, tan necesario cuando las cosas se complican en un club. El entrenador inglés lo tiene claro, hay que levantarse y luchar hasta el final.

Por las botas de Defoe y Anichebe tienen que pasar los goles. Foto: Sunderland AFC

"Vamos a salir todos juntos de la situación" Al actual entrenador del Sunderland le comunicaron éste miércoles que el presupuesto para fichar jugadores en enero es muy limitado. Mala noticia teniendo en cuenta la gran cantidad de lesiones que sufre ahora mismo la plantilla: Lee Cattermole, Paddy McNair, Duncan Watmore y Jan Kirchhoff.

En el Stadium of Light quieren ver goles que den puntos al equipo. Foto: Sunderland AFC

El Sunderland, a pesar de todo, ha conseguido tres victorias en la vigente campaña desde Noviembre. Sin embargo, la visita del Watford es la última oportunidad para los "Black Cats" de salir de la última plaza de la clasificación antes de Navidad. Tampoco interesaría acumular 3 derrotas seguidas, no se corresponde con la imagen que el equipo está dando en los últimos encuentros.

"La afición se decepcionará o no pero siempre agradecerá el esfuerzo" Lo que es indudable es que los resultados y los asuntos extra deportivos han hecho que David Moyes haya tenido muchas dificultades en su inicio como entrenador en el Stadium of Light. Él mismo Moyes admitió que su trabajo era un "reto enorme" ya que no era fácil superar o igualar la buena imagen que se tenía de Sam Allardyce en todos los estamentos del club.

Las lesiones, la última de Jan Kirchhoff, no están ayudando. Foto: Sunderland AFC

Moyes no se ha cortado ni un pelo en rueda de prensa y ha salido al paso de todos los temas que se le han puesto delante: "Obviamente que voy a hacer ésto. Me voy a levantar a tope, afrontaré la situación y veremos como va. Lo que está claro es que lucharé por esto y espero que todo el mundo en el club también lo haga".

"Me motiva mirar a todo el mundo y pensar que si damos el 100% juntos, con esta plantilla, podemos conseguir lo que queremos. Se trata de juntarnos todos y decir: 'estamos en esto, es lo que hay y lo que tenemos, vamos a por ello todos juntos', eso sería fantástico", ha añadido el entrenador del Sunderland.

"Tenemos que vaciarnos en todos los partidos que nos quedan, no hay otra manera de hacerlo. Hasta los lesionados tienen que venir a animar a los partidos, son parte de esto también", continuo diciendo Moyes, a lo que ha añadido: "La afición agradecerá el esfuerzo. No podemos rendirnos, hay que seguir y seguro que lo conseguiremos".

Adnan Januzaj, llamado a liderar al Sunderland. Foto: Sunderland AFC

El Sunderland necesita almenos un punto contra el Watford para salir de donde está ahora mismo, Moyes ha opinado sobre ello: "Psicologicamente no es bueno estar donde estamos".

"Estaría bien salir de ahí. Últimamente, es al final cuando necesitas estar fuera, pero si podemos salir cuanto antes, será todo más fácil", ha finalizado el inglés.