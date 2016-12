Karanka: "No me planteo regresar a España ahora mismo"

Google Plus

Aitor Karanka, técnico del Boro. FOTO: Getty Images

Un partido contra un rival directo por la permanencia adquiere una mayor importancia. Pese a ello, Karanka ha manifestado no querer presionar a sus jugadores dado que tan solo llevan cuatro meses de competición: "Contra el Southampton estuvimos igual de bien que ellos pero no ganamos, pero contra el Liverpool, ellos fueron muy superiores en la segunda parte. Fue un mal día pero ya lo hemos olvidado. Especialmente mañana es un partido importante pero no quiero meternos presión porque estamos en diciembre y lo estamos haciendo bien. Las actuaciones están siendo buenas y jugando de la manera que lo hacemos, acabarán llegando los goles. Lo más importante para nosotros es estar ordenados como equipo. El Swansea anota muchos goles pero nosotros tenemos que sacar ventaja porque también son vulnerables atrás".

Pero Karanka no solo ha hablado del partido frente al Swansea. En una entrevista a la revista "Fútbol Táctico" ha querido repasar su trayectoria como entrenador y los maestros de los que más ha aprendido: "Cuando Jupp Heynckes llegó al Athletic de Bilbao lo cambió todo. La metodología, el estilo de juego, la organización. Luego también lo llevó a su etapa en el Real Madrid. Yo tuve la oportunidad de coincidir con él hasta en tres etapas diferentes. Es un entrenador 'top' y tengo una relación muy especial con él. A Vicente del Bosque lo tuve en el Real Madrid y aprendí cómo saber manejar equipos y grupos en momentos complicados. Y los tres años con José Mourinho me gustaba su forma de entrenar, de preparar los partidos, las herramientas que utilizaba para diseñarlos y la forma de trabajar con el futbolista. Me hubiera gustado mucho haberle tenido en mi etapa de jugador. Lo que es evidente es que todos tienen que saber hacer algo. En un momento dado todos van a tener que tomar decisiones".

En cuanto a la manera de planificar los partidos, el vasco se ha mostrado rotundo: "No todos tienen la misma calidad, unos eligen mejor y otros ejecutan mejor. En nuestra idea de juego nada está prohibido y todo está permitido, siempre respetando las normas de seguridad del equipo. Aunque a veces los errores surgen y es donde tú debes tener preparado a tu equipo para que ese factor sorpresa no te castigue, es el tiempo el factor más importante en el fútbol de hoy en día, las transiciones. Me gusta tener el balón y tener automatismos para derribar al oponente, pero cuando el rival es superior creo que debemos saber jugar sin él"

Al ser preguntado por su posible regreso a España, se ha mostrado muy contento por su estancia en Inglaterra y con ganas de permanecer en el país que le ha catapultado a la élite del fútbol mundial: "Ahora mismo no me planteo entrenar en España, ni en ningún otro sitio. Estoy disfrutando mucho aquí con mi trabajo y cada vez lo hago más. En alguna entrevista lo he dicho, mi objetivo es trabajar día a día"