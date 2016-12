Un dudoso penalti, la única diferencia entre West Ham y Hull City

Google Plus

West Ham recibió a Hull City y logró rescatar una importante victoria por 1-0, gracias a un dudoso penalti sancionado por Lee Mason, que luego fue transformado por gol por parte de su capitán Mark Noble. Los Tigers fueron superiores a los Hammers de Bilic a lo largo de todo el encuentro, pero la falta de contundencia frente al arco rival les costó el partido, aspecto sobre el cual el entrenador Mike Phelan viene haciendo hincapié partido tras partido. Sin embargo, el factor de cambio en el London Stadium fue el árbitro de turno, Lee Mason.

Ambos equipos salieron a jugar la primera parte con esquemas similares, con tres defensores, un mediocampo muy poblado y un solo punta como referencia en el ataque: Carroll por el lado de los Hammers y Mbokani por el lado de los Tigers.

Mbokani desperdicio la chance más clara para los Tigers. Foto: Premier League.

Sin embargo, a pesar de plantear esquemas similares, el conjunto de Phelan fue quien se replegó de forma más inteligente, ocupó el ancho del campo de juego y apostó al contragolpe, algo que se ha transformado en una costumbre en Hull, y generó las chances más claras. Mientras que por el lado de West Ham, se vio a un equipo con muchas dudas en la parte defensiva y muy monótono a la hora de atacar, dependiendo pura y exclusivamente de Payet, quien busco por las alturas a Carroll y Antonio.

Las primeras aproximaciones fueron a favor de los dirigidos por el croata Bilic y llegaron con centros en búsqueda de una cabeza salvadora, ya sea la de Michail Antonio o Andy Carroll. Pero la oportunidad más clara estuvo en los pies de Payet, quien a los 15 minutos sacó a relucir sus habilidades, sin embargo, no pudo superar a la muralla de jugadores vestidos de naranja y negro.

A pesar de las intenciones de los locales, las chances más claras estuvieron del lado de los visitantes. La primera llegó gracias a un error de Cresswell, quien dejó muy corto un pase a su arquero y dejó de cara al gol a Mbokani. El delantero de los Tigers definió de buena manera ante la salida apresurada de Randolph, pero no hubo ruido de red, hubo ruido metálico y de esa manera Hull desperdicio una muy clara oportunidad de abrir el marcador.

Maguire estuvo cerca de poner adelante a los Tigers. Foto: Hull City.

Sin embargo, el error no afectó a Mbokani, que junto con Snodgrass y Clucas, fue de lo más activo en el equipo de Phelan y minutos más tarde volvió a generar peligro en el arco de West Ham pero su remate se fue a centímetros del travesaño. Más tarde, fue Maguire quien tuvo en sus pies la posibilidad de adelantar a los Tigers en el marcador, pero en ambas ocasiones no logró encontrar portería.

Bilic tomó nota de la floja primera mitad de los Hammers y a la salida de la segunda parte realizó un doble cambio: Ayew y Fernandes adentro, Lanzini y Obiang out. Sin embargo, los cambios no le cambiaron la cara a West Ham, que siguió teniendo la posesión del balón con la misma pasividad que en los primeros cuarenta y cinco minutos. Hull City siguió jugando de manera inteligente y, al igual que en la primera mitad del partido, las primeras oportunidades y las más claras estuvieron del lado de los Tigers, pero los postes le dijeron que no.

Dawson y Carroll disputan el balón en las alturas. Foto: West Ham.

La primera oportunidad para Hull llegó a los 57 minutos luego de un centro envenenado de Robertson, Noble quiso despejar con la cabeza y casi envía el balón a su propia puerta pero el poste le dijo que no. Dos minutos más tarde, nuevamente Robertson apareció en campo contrario, esta vez sacó un potente remate pero el balón tuvo el mismo destino, y el poste volvió a negarle la posibilidad de adelantarse en el marcador. Luego de esas dos oportunidades el partido tomó dinamismo, se hizo de ida y vuelta, y ambos equipos pudieron haber sacado ventaja a su favor.

Sobre los 70 minutos fue Phelan quien realizó un doble cambio: adentro Henriksen y Diomande, afuera Livermore y Mbokani. Los cambios tardaron en entrar en ritmo de juego y como si eso fuera poco, cinco minutos más tarde Antonio se dejó caer en el área rival, Lee Mason compró y cobró erróneamente un penalti que terminó marcando la única diferencia entre los Hammers y los Tigers. Fue Mark Noble el encargado de cambiar el penalti por gol y poner el 1-0 a favor de West Ham. El gol fue un baldazo de agua fría para el Hull City de Phelan que intentó buscar el empate pero no logró conseguirlo, y al igual que en los últimos encuentros volvió a desaprovechar sus chances de gol y terminó pagando muy caro esa falta de efectividad.