Alex Neil: "No merecimos perder y no me voy a marchar del Norwich"

Neil en el encuentro del viernes. Foto: Getty Images

En la noche del viernes en Championship se pudo ver la cara y la cruz del fútbol, la tristeza y la alegría, pero en esta ocasión con los bandos cambiados.

El Norwich City vivió su primera derrota desde 1969 en Carrow Road a manos del Huddersfield Town y se siguen hundiendo en la tabla, pues ya son novenos a 13 puntos del líder, el Newcastle United y a dos de los puestos de play-offs.

"No creo que mereciésemos la derrota si miras las ocasiones que tuvimos en ambos bandos, pero en última instancia en el fútbol mandan los goles", analizó apenado Alex Neil.

Wagner celebra el triunfo con Kachunga, goleador de los Terriers. Foto: Getty Images

"Estoy muy decepcionado porque la mejor forma de jugarle a un equipo como el Huddersfield Town, tan intenso en su presión es el serlo más que ellos. Nosotros carecimos de la energía necesaria pero creo que no fue por falta de ganas, creo que las piernas no respondían, nos faltó intensidad y tan solo mejoramos con los cambios que realicé tras el descanso", analizó el técnico escocés.

"No pienso marcharme del Norwich City" Los medios decidieron lanzar las preguntas inevitables cuando un equipo tan grande como el de los Canaries no consiguen acanzar los puestos de arriba de la tabla. ¿Se marchará Alex Neil? "No, no tengo intención de marcharme del Norwich City. La única vez que se fracasa en la vida es cuando abandonas algo, nunca lo he hecho y no voy a empezar a hacerlo ahora", afirmó con rotundidad.

"La gente siempre analiza estos malos resultados como responsabilidad del entrenador, pero cuando ascendimos hace poco más de doce meses es porque todos lo hicieron muy bien. Tenemos que aprender a compartir la parte de culpa que nos toca", finalizó diciendo el técnico en lo que sin duda alguna, todos considerarán un dardo envenenado a sus futbolistas.