Diego Costa con poco hace mucho

Diego Costa últimamente es como el Rey Midas. Todo lo que toca lo transforma en oro. Y si no, que se lo digan a Conte, ya que gracias al tanto del hispano-brasileño, que está en un momento espectacular, consigue su equipo una victoria que vale su peso en oro, ya que les permite seguir con su racha de victorias y meter presión a sus perseguidores. El Chelsea, por tanto, seguirá otra jornada más como líder de la Premier League gracias a la victoria en este encuentro, tremendamente trabajado y que no tuvo demasiadas ocasiones. Los “Blues” están de dulce y son optimistas respecto a lo que pueda pasar está temporada.

La otra cara de la moneda es la de Alan Pardew y su Crystal Palace que, pese a que en algunas partes del partido mereció algo más, se va de vacío en esta jornada. Los “Eagles” siguen coqueteando con el descenso, haciendo una temporada muy por debajo de las expectativas de un conjunto que espera pasar una temporada sin sobresaltos en media tabla.

Diego Costa aparece de nuevo

La primera parte del partido no tuvo demasiado brillo, ya que era un partido muy trabado en el que no se concretaban las ocasiones. El Palace había planteado bien el partido en defensa, llegando a secar en tramos del partido a la delantera “Blue”, consiguiendo desesperar a estos. Y en uno de los numerosos robos de balón que hizo el equipo dirigido por Pardew, Diego Costa hizo una falta innecesaria, que le costó la tarjeta amarilla y perderse el próximo partido de su equipo ante el Borunemouth. Malas noticias para Conte.

El partido no estaba teniendo apenas ocasiones, y solo se podría rescatar unas combinaciones brillantes entre Diego Costa, Willian y Hazard, o lo activos que estaban Zaha y Puncheon, que tuvo la posibilidad de adelantara a su equipo, pero acabó mandándola fuera. Entre tanto trabajo apareció el jugador más en forma de la Premier al final de la primera parte, cuando no se esperaba nada más de la primera mitad. Diego Costa lo volvía a hacer, anotando de cabeza un gran centro de Azpilicueta. Primer tiro a puerta de todo el partido y gol, sin duda, efectividad máxima de los “Blues”.

Diego Costa anotando su gol / Foto: Chelsea FC

El Crystal Palace no se rinde

La segunda mitad comenzó con un Chelsea mas replegado y buscando las contras, en contraposición de un Crystal Palace con ganas de tener el balón. La estrategia propuesta por el Chelsea no estaba dando resultado, ya que estaba siendo asediado por un Crystal Palace que estaba viendo cada vez mas posible ganar al Chelsea, consiguiendo así rascar unos puntos muy valiosos para evitar el descenso, y subir la moral del equipo cortándole al Chelsea su espectacular racha de victorias. Pese a este buen juego, los locales no conseguían concretar, y el Chelsea estaba defendiendo con bastante soltura. De hecho, Kanté tuvo una buena ocasión a la contra que paró Hennessey. El Chelsea con poco juego en ataque hacía casi lo mismo que un Crystal Palace más dominante. Pese a ello, Conte no quería seguir estando encerrado, por ello metió en el campo a Cesc Fábregas para darle una mayor claridad al juego y una mejor salida al equipo en las contras.

Los Blues se vienen arriba

Poco a poco los visitantes consiguieron estirarse, y cerca estuvieron de cerrar el partido. Culpa de ello tuvo el carrilero español Marcos Alonso, que cuajó un buen partido, y cerca estuvo de anotar. Una de sus ocasiones, llego tras una de las numerosas contras del Chelsea, que finalizó con una espectacular volea que salió desviada. El equipo de Conte comenzó a carburar, dejando pequeña la reacción que tuvo el Crystal Palace para igualar o ganar el partido.

Con el paso del tiempo siguieron llegando las ocasiones, y daba la sensación de estar más cerca el 0-2 que el 1-1, aunque finalmente no se moviese el marcador. Y culpa de ello tiene Wayne Hennessey. El portero galés del Palace dejó unas cuantas paradas realizadas de manera brillante, impidiendo que el marcador se moviese. Y cuando él no podía llegar, como en el buen libre directo que tiró Marcos Alonso, le ayudaba el travesaño.

Conte junto a Cahill celebrando la victoria / Foto: Chelsea FC

El encuentro, por tanto, finalizó en Selhurst Park, para un Chelsea que tuvo que trabajar para que continuase con su gran racha de victorias en la Premier, llevando 10 seguidas. Con esta victoria el Chelsea mete presión a sus perseguidores, obligados a ganar si quieren seguir la estela que deja el rodillo “Blue”. El Crystal Palace, en cambio, ve como se van otros tres puntos, complicándose la vida para no descender. En las próximas jornadas, Crystal Palace y Chelsea se enfrentarán en la jornada del Boxing Day a Watford y Borunemouth, respectivamente.