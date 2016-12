Van Aanholt al rescate

El Sunderland gana. Puede que esta afirmación a principio de temporada resultara una utopía, una muy grande. Pero en el último mes se ha convertido en realidad. Menuda remontada lleva el equipo de David Moyes, que hace alrededor de seis jornadas, llevaba tan solo dos puntos. Ahora tiene 15 y se encuentra a tan solo una victoria más de salir del pozo.

En esta escalada, varios nombres propios. Defoe, Anichebe, van Aanholt, y Pickford. Sobre todo este último, qué temporadón está siendo el suyo. El sustituto de Joe Hart en la portería inglesa y el futuro de Inglaterra bajo palos. Un gato en toda regla.

En el otro lado de la moneda, el Watford. El conjunto de Walter Mazzarri venía siendo una de las revelaciones de la Premier, pero hoy se ha enfrentado a un equipo falto de triunfos, y no ha sabido reaccionar a ello. Le ha faltado concretar, rematar, marcar. Y eso que hoy volvía Ighalo al once titular junto a Deeney. Hay partidos que no se dan, y este ha sido el caso para los "Hornets".

PIckford. Foto: Premier League

Sin embargo, lo cierto es que el encuentro ha sido un reflejo de contrastes. Una parte para cada equipo. Los primeros cuarenta y cinco minutos iban a ser del Watford. Y lo demostraron nada más empezar el duelo. Córner botado por Capoué que llega a la frontal del área y se encuentra con un voleón de Amrabat. Si el golpeo fue bueno, la parada ya no tiene calificativos. Volada espectacular de Jordan Pickford para mantener su portería a cero. Hay paradas que ganan puntos. Y esta ha sido una de ellas sin ninguna duda.

No obstante, los visitantes no lo dejarían de intentar. Con Ighalo y Deeney en un mismo once es imposible dejar de hacerlo. Holebas y Amrabat se encargaban de recorrer la banda de arriba abajo. Sin descanso. Siempre acabando jugada. Mientras, el Sunderland se refugiaba atrás con sus dos centrales como torres. Quizá Koné y Djilobodji no sean los mejores defensas de la Premier League, pero son muy difíciles de batir por alto. Y lo están demostrando jornada tras jornada. Eso sí, a punto estuvo Britos de derrumbar el muro de David Moyes. Una falta lateral botada por Holebas estuvo muy cerca de ser cabeceada por el central uruguayo en el segundo palo. Mazzarri no se lo podía creer. Un gol justo antes del descanso habría sido clave.

Van Aanholt celebrando el gol. Foto: Premier League

Pero llegó la segunda mitad, y con ella, un cambio drástico. De repente los Januzaj, Defoe y Ndong que se habían dedicado a defender en la primera parte, se descolgaron y comenzaron a remar hacia la portería defendida por Heurelho Gomes. Y muy poco tardarían en certificar ese paso adelante. Centro de Borini desde la derecha, y aparece en el área alguien que, a pesar de ser lateral izquierdo, está más que acostumbrado a asomarse al área contraria. Giro y golpeo. Tanto de van Aanholt y tanto de los casi 49000 espectadores que se encontraban en el Stadium of Light.

El Sunderland se había convertido en un tsunami que no destrozó al Watford y nadie sabe por qué. Januzaj se encargó de echarse al equipo a la espalda, y recordaba a ese belga que debutó en Old Trafford hace tres años y que enamoró a medio mundo. De él depende convertirse en la estrella que prometió. Y lo hizo hasta los últimos diez minutos. Su salida del césped, y la entrada de Success por los "Hornets", cambiaría el sentido del partido a la portería de Jordan Pickford. Aunque de poco serviría, porque el portero inglés está de diez. Está de selección, está de crack. Dos paradas, a Janmaat y a Capoué, que certificaron el final del partido y, por consecuencia, tres puntos importantísimos. Moyes estará contento, los suyos siguen reaccionando.